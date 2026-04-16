Il primo final block degli Europei di judo 2026 è iniziato alle 14:00 all'Olympic Sport Palace di Tbilisi, inaugurando le sfide per le medaglie. L'azzurra Odette Giuffrida è in gara per il bronzo nella categoria -52 kg femminile, dopo la sconfitta in semifinale. Affronterà la magiara Reka Pupp. L'oro sarà conteso tra Distria Krasniqi (Kosovo) e Amandine Buchard (Francia).

Il programma include altre finali. Nei -48 kg femminili, Sabina Giliazova (Russia) e Shirine Boukli (Francia) si contendono il titolo. I bronzi vedranno sfidarsi Laura Martinez Abelenda contro Shafag Hamidova, e Marina Vorobeva contro Eva Perez Soler.

Nella categoria maschile -60 kg, l'oro è tra Giorgi Sardalashvili (Georgia) e Luka Mkheidze (Francia). Per i bronzi, si affronteranno Aghayev, Yusifov, Khalmatov e Ashpiz.

Italia: diciotto azzurri a caccia di medaglie a Tbilisi

La delegazione italiana partecipa a Tbilisi con diciotto judoka, equamente divisi tra uomini e donne, puntando a confermare il ruolo di protagonista dopo il record storico di nove medaglie a Podgorica. Tra le donne, oltre a Odette Giuffrida, spiccano Assunta Scutto (-48 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg), Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin (-70 kg), la campionessa olimpica e mondiale Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano e Erica Simonetti (+78 kg).

Nel settore maschile schierati Andrea Carlino (-60 kg), Valerio Accogli, Elios Manzi (-66 kg), Manuel Lombardo, Leonardo Valeriani (-73 kg), Antonio Esposito, Leonardo Casaglia (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg). Le eliminatorie iniziano alle 08:30 italiane; il final block per le medaglie alle 14:00 italiane.

Panorama delle finali e obiettivi europei

Il programma odierno include anche la finale maschile -66 kg tra Luukas Saha (Finlandia) e Murad Chopanov (Russia). I bronzi saranno contesi da Abrahamyan contro Walide Khyar e Turan Bayramov contro Abdullakh Parchie. Tutte le finali si preannunciano combattute. Il torneo, primo grande appuntamento internazionale della stagione, assegnerà quattordici titoli continentali. L'Italia, con una squadra numerosa e competitiva, punta a consolidare la propria crescita nel judo europeo.