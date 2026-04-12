La trentaduesima giornata di Serie A ha offerto verdetti significativi, con la Juventus che ha espugnato Bergamo, il Milan in crisi che è crollato in casa e il Cagliari che ha compiuto un passo decisivo verso la salvezza. Un turno ricco di emozioni e colpi di scena.

La Juventus sbanca Bergamo e sale in classifica

Allo stadio di Bergamo, la Juventus ha conquistato una vittoria fondamentale contro l’Atalanta, imponendosi per 1-0. Il gol decisivo è stato siglato da Boga al 48′ minuto, all’inizio della ripresa, dopo un primo tempo caratterizzato da un sostanziale equilibrio e un palo colpito da Scalvini nei primi minuti.

Questo successo permette ai bianconeri di salire momentaneamente al quarto posto in classifica, portandosi a soli tre punti dal Milan. La squadra ha saputo sfruttare l’occasione e ha gestito con lucidità il finale di partita, blindando un risultato prezioso.

Il Milan affonda in casa: crisi rossonera

Il Milan ha invece subito un duro e inatteso colpo tra le mura amiche, perdendo pesantemente per 0-3 contro un’ottima Udinese. La partita è stata decisa dall’autogol di Bartesaghi al 27′, seguito dalle reti di Ekkelenkamp al 37′ e di Atta al 71′. Questa sconfitta evidenzia una difesa fragile e un attacco che non riesce a trovare la via del gol da oltre un mese. Il ko contro l’Udinese rappresenta il quarto nelle ultime sette giornate, un campanello d’allarme per la squadra di Allegri, che vede seriamente a rischio la sua posizione nella corsa alla qualificazione per la Champions League.

Il Cagliari respira: vittoria preziosa per la salvezza

In chiave salvezza, il Cagliari ha ottenuto una vittoria di capitale importanza contro la Cremonese, superandola per 1-0. Il gol decisivo è stato realizzato da Esposito al 63′ minuto, un risultato che proietta i sardi a +6 sul terzultimo posto, occupato proprio dai grigiorossi. Un successo che regala respiro alla formazione isolana e consolida le sue speranze di mantenere la categoria in questa fase cruciale del campionato.