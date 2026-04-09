Kamil Rychlicki si è affermato come il miglior marcatore della Plusliga, il massimo campionato polacco di volley maschile, protagonista della stagione. L’opposto della Nazionale italiana ha totalizzato 587 punti, decisivi per la qualificazione dello ZAKSA Kedzierzyn Kozle ai playoff. La squadra, ex Campione d’Europa, ha chiuso la regular season all’ottavo posto, assicurandosi l’ultimo pass per la fase finale.

Nei quarti di finale playoff, lo ZAKSA ha affrontato l’Aluron Warta Zawiercie, formazione dominante della stagione e distintasi anche in campo europeo.

La serie si è decisa in gara-3, disputata nel tardo pomeriggio davanti al pubblico dello Zawiercie, che si è imposto per 3-1 (25-20; 25-22; 22-25; 25-16), chiudendo la serie e accedendo alle semifinali. Rychlicki ha brillato anche in questa sfida, mettendo a segno 17 punti (due a muro) con il 50% in attacco, risultando top scorer dell’incontro a pari merito con Jurj Gladyr e Bartosz Kwolek, protagonisti locali.

Rychlicki e la Nazionale

La stagione di Rychlicki si conclude con un bilancio di rilievo in uno dei campionati più competitivi d’Europa, alla pari con la Superlega italiana. Il suo rendimento ha fornito importanti indicazioni in ottica Nazionale: la scorsa estate, l’opposto aveva contribuito al secondo titolo mondiale consecutivo azzurro.

Il CT Fefé De Giorgi potrà contare su di lui, su Yuri Romanò (miglior marcatore in Russia) e su Alessandro Bovolenta per un’estate che culminerà con gli Europei in Italia, dove sarà in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Percorso e futuro

Il trasferimento di Rychlicki allo ZAKSA era stato formalizzato a luglio, dopo la parentesi di successo con la Trentino Volley, con cui aveva conquistato il titolo di Campione d’Italia 2025 e quello di Campione d’Europa 2024. Il club polacco aveva puntato sulle sue qualità offensive. La sua affermazione come top scorer in Polonia ha attirato l’attenzione del mercato internazionale, alimentando le voci di un possibile ritorno in Italia la prossima stagione. Nel frattempo, il suo contributo sarà fondamentale per la Nazionale, che si prepara ad affrontare la Nations League e gli Europei casalinghi con un roster di alto livello e varie opzioni offensive.