Il tennista giapponese Kei Nishikori, ex numero quattro del mondo, ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. L'ultimo torneo sarà l'ATP Challenger di Sarasota, in Florida, presso l'IMG Academy di Bradenton. Un luogo simbolico, avendolo visto muovere i primi passi nel circuito e punto di riferimento.

La scelta non è casuale: a Sarasota, nel 2010, Nishikori conquistò uno dei primi titoli. Tornare qui, a 36 anni, chiude un cerchio per il giapponese, dopo una carriera segnata da infortuni (polso, anca, gomito). Nonostante le difficoltà, è rientrato nel Challenger, vincendo a Helsinki nel 2024.

Una carriera tra i grandi del tennis mondiale

È stato il primo asiatico dell’era Open a raggiungere la finale di uno Slam, agli US Open 2014, eliminando Novak Djokovic. Nel suo palmarès spiccano la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (contro Rafael Nadal) e quattro ATP Finals, con due semifinali (2014 e 2016).

Giocatore rapido, con uno dei rovesci bimane più efficaci, Nishikori è stato una figura pionieristica per il tennis asiatico, ispirando un'intera generazione. La sua carriera, però, è stata limitata da una fragilità fisica che ne ha ridotto il potenziale.

L'ATP Challenger di Sarasota: dettagli e partecipanti

L'Elizabeth Moore Sarasota Open, ATP Challenger, si terrà all'IMG Academy (5-12 aprile 2026).

Nishikori, vincitore nel 2010, ha richiesto che questa edizione sia il suo evento di addio. Tra i partecipanti figurano Cristian Garin, Zachary Svajda, Rinky Hijikata, Martin Damm e Colton Smith.

L'organizzazione ha evidenziato l'importanza di ospitare un evento significativo per la carriera di Nishikori, sottolineando il legame tra l'IMG Academy e la tradizione tennistica regionale. Offrirà biglietti e servizi al pubblico, confermando la sua rilevanza internazionale.