A Fort Worth, in Texas, nella tarda serata italiana, Kent Farrington in sella a Greya ha conquistato la Finale di Coppa del Mondo 2025-2026 di salto ostacoli, imponendosi con quattro penalità davanti al pubblico di casa.

Il cavaliere statunitense ha preceduto il tedesco Daniel Deusser su Otello de Guldenboom, che ha chiuso al secondo posto con sette penalità. Sul gradino più basso del podio è salita l'altra statunitense Katherine Dinan su Out of the Blue SCF, terza con nove penalità e un tempo di 58,19 secondi.

I risultati della Finale di salto ostacoli

Il podio è stato sfiorato da Rene Dittmer su Cody 139, anch'egli con nove penalità, ma escluso dal terzo gradino a causa di un tempo più alto (59,49 secondi). La quinta posizione è stata occupata dal francese Kevin Staut su Visconti du Telman, che ha concluso con dieci penalità. Lo svizzero Steve Guerdat su Albfuehren’s Iashin Sitte si è classificato sesto con sedici penalità e un tempo di 57,32 secondi.

La settima piazza è andata all'americano Aaron Vale su Carissimo 25, con sedici penalità in 59,94 secondi. Tre binomi hanno chiuso la competizione con diciotto penalità: l'ottavo posto è stato del belga Abdel Saïd su Quaker Brimbelles Z (57,92 secondi), il nono del tedesco Richard Vogel su Gangster Montdesir (59,27 secondi) e il decimo della statunitense Lillie Keenan su Kick On (59,53 secondi).

Il percorso verso il trionfo

La vittoria di Farrington su Greya rappresenta un trionfo significativo nella stagione di salto ostacoli, confermando il dominio del binomio statunitense nella competizione più prestigiosa della Coppa del Mondo. Greya ha dimostrato ancora una volta la sua qualità e affidabilità, permettendo a Farrington di imporsi in una finale caratterizzata da tensione e precisione.

Il cavaliere statunitense aveva già mostrato una forma eccellente nella seconda giornata della Finale, vincendo la Seconda Competizione con Greya in 34,36 secondi, senza penalità. Questa performance gli aveva permesso di guidare la classifica generale con zero penalità, posizionandosi davanti allo svizzero Steve Guerdat, che contava quattro penalità.

In vista della finale, Farrington aveva dichiarato di voler "misurare gli sforzi" di Greya e la propria velocità per "mettersi nella migliore posizione possibile", aggiungendo di aver affrontato la gara con "un cavallo più veloce", il che aveva reso tutto "molto più facile". La Finale si è conclusa con le ultime due manche, riservate ai primi trenta classificati dopo la seconda giornata."