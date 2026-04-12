Kimberly Garcia Leon ha dominato la mezza maratona che ha concluso i Mondiali a squadre di marcia, disputati sotto il sole e l’elevata umidità di Brasilia. La fuoriclasse peruviana, presentatasi con tutti i favori del pronostico anche in virtù dell’assenza della spagnola Maria Perez (autrice della doppietta dorata su 20 km e 35 km agli ultimi Mondiali), ha primeggiato con disinvoltura. L'atleta ha operato l’azione risolutiva nella seconda parte di gara, sciorinando la sua proverbiale tecnica di qualità.

Già nel 2022, Garcia Leon si era imposta su 20 km e 35 km ai Mondiali di Eugene, mentre nel 2023 aveva conquistato il secondo posto nella rassegna iridata nella specialità di maggior durata.

Oggi, ha avuto la meglio sulla nuova distanza dei 21,097 km, che dal 1° gennaio ha sostituito la vecchia venti chilometri e che sarà l’unica disciplina del tacco e punta presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La trentaduenne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h35:00, regalando a sé stessa la prima significativa soddisfazione della carriera in questo tipo di competizione. Ha preceduto la messicana Alejandra Ortega (1h35:31), mentre la spagnola Aldara Meilan è salita sul terzo gradino del podio (1h35:38), appena davanti alla connazionale Sofia Santacreu (1h36:02).

La migliore delle italiane è stata Nicole Colombi, che ha concluso la sua prova al nono posto con il riscontro di 1h38:00.

Si è posizionata alle spalle della peruviana Evelyn Inga (1h37:08) e delle ucraine Hanna Shevchuk (1h37:39) e Lyudmila Olyanovska (1h37:54). Le altre azzurre in gara hanno registrato i seguenti piazzamenti: Michelle Cantò venticinquesima (1h42:16), Giulia Miconi quarantacinquesima (1h48:06). Purtroppo, Giulia Gabriele si è ritirata dopo il sedicesimo chilometro.

Le assenze di spicco e la strategia delle atlete

L’evento è stato caratterizzato da alcune assenze importanti. In particolare, non erano presenti la fuoriclasse spagnola Maria Perez, detentrice di due ori mondiali su 20 km e 35 km, e l’italiana Antonella Palmisano, campionessa olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km. Palmisano ha deciso di concentrarsi sulla preparazione in vista degli Europei di agosto, dove sarà chiamata a difendere la corona conquistata due anni fa a Roma.

La nuova distanza della mezza maratona, che ha aggiunto poco più di un chilometro alla precedente venti chilometri, rappresenta un banco di prova cruciale per le strategie future delle atlete.

Il debutto della mezza maratona e il podio a squadre

La mezza maratona di marcia ha fatto il suo debutto in questa edizione dei Mondiali a squadre, coinvolgendo settantaquattro atlete provenienti da ventotto federazioni, che si sono confrontate su un circuito di un chilometro. L’introduzione della distanza dei 21,097 km offre un primo significativo sguardo su quali atlete si stanno adattando più rapidamente a questa novità. Tra le atlete considerate favorite della vigilia figuravano, oltre alla già citata Garcia Leon, anche Evelyn Inga, protagonista di una sorprendente vittoria con record sudamericano, e la cinese Ji Haiying, forte di un tempo di 1h32:22.

L’Ucraina ha conquistato l’oro a squadre, dimostrando una notevole performance collettiva e riuscendo a precedere la Spagna e l’Australia. La Cina, pur schierando atlete tra le più veloci a livello individuale, non è riuscita a imporsi nel team ranking. Le assenze strategiche di atlete del calibro di Maria Perez e Antonella Palmisano hanno lasciato spazio a nuove protagoniste, confermando la dinamicità della disciplina in questa fase di transizione e l'importanza di una preparazione mirata per le nuove sfide.