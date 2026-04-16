Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha espresso grande soddisfazione per la vittoria per 4-3 contro il Real Madrid, ottenuta dopo essere stati in svantaggio per tre volte. “Abbiamo fatto la cosa più importante nel calcio: abbiamo mostrato carattere,” ha dichiarato Kompany. “Siamo andati tre volte sotto, è stato difficile, eppure abbiamo vinto 4-3. Il modo in cui abbiamo giocato è importante, anche per i tifosi: vincere fa parte del nostro mestiere, ma anche regalare loro qualcosa di speciale.”

Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo iniziato la stagione con l’obiettivo di sognare in grande.

Ora giocheremo contro i campioni in carica, una squadra in gran forma, e non vediamo l’ora. Sono felice e fiero della mia squadra per quanto dimostrato.”

La rimonta in Champions League

La partita, valida per i quarti di finale di Champions League, ha visto il Bayern Monaco ribaltare il risultato contro il Real Madrid, qualificandosi per le semifinali. La rimonta, caratterizzata da un continuo inseguimento e da una pronta risposta della squadra, ha evidenziato la determinazione e la resilienza del gruppo guidato da Kompany, elementi cruciali per il successo.

La gestione della squadra e il contributo di Kane

Kompany ha inoltre sottolineato che Harry Kane ha giocato “un po’ oltre la soglia del dolore” nella sfida contro il Real Madrid, ma ha rassicurato che non si sono registrate conseguenze il giorno successivo, “ed è la cosa più importante”.

Il tecnico ha evidenziato l’importanza del turnover e del contributo di tutto il gruppo nel corso della stagione, affermando che la competizione interna è molto alta e che i cambi effettuati sono stati coerenti con la filosofia adottata fin dall’inizio del campionato.