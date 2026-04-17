La scena del pattinaggio artistico su ghiaccio saluta una delle sue coppie più amate e di successo: Riku Miura e Ryuichi Kihara. I due atleti giapponesi, noti al pubblico e ai fan come “Riku-Ryu”, hanno ufficialmente annunciato il loro ritiro dalle competizioni al termine della stagione in corso. La decisione è stata comunicata tramite i social media, dove hanno condiviso un messaggio toccante: “Abbiamo dato tutto, senza rimpianti”, esprimendo la piena consapevolezza del loro percorso agonistico.

I trionfi e l'eredità sportiva di Miura-Kihara

La carriera di Riku Miura e Ryuichi Kihara è stata costellata di successi, lasciando un'impronta significativa nella storia del pattinaggio giapponese e a livello internazionale.

La loro unione sportiva, avvenuta nel 2019, ha visto i due atleti, originari rispettivamente della prefettura di Hyogo (Miura) e Aichi (Kihara), intraprendere un percorso di allenamento intensivo in Canada. Tra i loro risultati più prestigiosi spiccano il settimo posto alle Olimpiadi di Pechino 2022, la conquista del titolo mondiale nel 2023 e la medaglia d'argento ai Mondiali del 2024. Questi traguardi hanno consolidato la loro reputazione come una delle coppie più forti e tecnicamente dotate del circuito.

Prospettive future: nuove sfide per il pattinaggio giapponese

Nel loro messaggio di addio alle competizioni, Miura e Kihara hanno ribadito il loro sentimento di appagamento: “Anche se chiudiamo la nostra carriera agonistica, sentiamo di aver dato tutto, senza rimpianti”.

Tuttavia, il loro impegno per il pattinaggio non si esaurisce qui. La coppia ha infatti annunciato l'intenzione di dedicarsi a “nuove sfide”, con l'ambizioso obiettivo di promuovere e avvicinare un numero crescente di appassionati giapponesi a questa disciplina, in particolare al pattinaggio a coppie. Hanno espresso profonda gratitudine ai loro sostenitori, chiedendo di continuare a seguirli con affetto e ringraziando “di cuore per il sostegno in tutti questi anni”, un tributo alla fedeltà del loro pubblico.

Le ragioni del ritiro e la conferma internazionale

La decisione di Riku Miura e Ryuichi Kihara di ritirarsi è stata ampiamente ripresa e confermata anche da diverse fonti internazionali, che hanno evidenziato come la coppia abbia scelto di congedarsi dal mondo agonistico nel pieno della propria carriera.

Un fattore determinante per l'annuncio immediato è stata la loro dichiarazione di rinunciare ai prossimi appuntamenti agonistici, motivata dall'impossibilità di raggiungere una condizione ottimale, sia fisica che mentale, necessaria per affrontare le sfide future. Questo sottolinea la serietà e la professionalità con cui hanno gestito la loro carriera fino all'ultimo.