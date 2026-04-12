Paul Seixas ha scritto una pagina storica per il ciclismo francese, aggiudicandosi la classifica generale del Giro dei Paesi Baschi. Il diciannovenne della Decathlon CMA CGM ha riportato la Francia alla vittoria in una gara a tappe WorldTour, interrompendo un digiuno di quasi diciannove anni. L'ultimo successo transalpino in una corsa a tappe UCI risaliva al 17 giugno 2007 (Christophe Moreau, Giro del Delfinato).

Sotto una pioggia battente, lo statunitense Andrew August ha conquistato in solitaria l'ultima tappa. Seixas ha consolidato il suo primato in classifica generale, chiudendo con 2 minuti e 30 secondi di vantaggio sul secondo, Florian Lipowitz.

Già certo del trionfo, il francese ha animato la frazione con un attacco a 56 chilometri dall'arrivo, staccando i rivali e venendo poi riassorbito dopo quaranta chilometri. Per il diciannovenne, è il primo successo da professionista in una corsa a tappe.

La fine di un lungo digiuno per il ciclismo francese

Il trionfo di Paul Seixas mette fine a un'attesa di 18 anni, 9 mesi e 25 giorni. In questo lungo periodo, 264 gare a tappe WorldTour si sono concluse senza vittorie francesi; ventisei nazioni diverse hanno visto atleti sul podio. Questa storica affermazione alimenta l'auspicio di una nuova fase per il ciclismo francese.

Record di precocità e l'attesa per i Grandi Giri

Oltre a interrompere il digiuno nazionale, Paul Seixas ha stabilito un significativo record di precocità.

È il più giovane dal dopoguerra a vincere una delle sette principali corse a tappe di una settimana. Con i suoi 19 anni e 199 giorni, ha superato il primato di Giuseppe Saronni (vincitore Tirreno-Adriatico 1978 a 20 anni, 175 giorni). Per i Grandi Giri, l'attesa francese è più lunga: l'ultimo trionfo risale al 1989 (Giro d'Italia, Laurent Fignon), 1985 (Tour de France, Bernard Hinault) e 1995 (Vuelta di Spagna, Laurent Jalabert).