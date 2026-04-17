Stefano La Sorda, stimato tecnico e giudice internazionale di marcia, ha espresso con grande entusiasmo il suo commento sulla recente e significativa evoluzione di Francesco Fortunato, definendola un “cambio di passo impressionante”. Il suo intervento si colloca nel contesto di una più ampia e necessaria riflessione sulle proposte di squalifica rivolte ai giovani atleti, con un accorato invito a non affrettare giudizi che potrebbero irrimediabilmente compromettere il loro percorso sportivo e umano.

L'ascesa e il progresso di Francesco Fortunato

La Sorda ha voluto sottolineare con forza il notevole e costante progresso tecnico e mentale di Fortunato.

Il marciatore ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione e una determinazione incrollabile, sapendo superare con grinta le difficoltà incontrate nel suo percorso agonistico precedente. Il suo recente rendimento è stato descritto come un “cambio di passo impressionante”, un chiaro segnale di una maturazione significativa che lo ha portato a livelli di eccellenza.

Un monito sulla prudenza nelle squalifiche giovanili

Accanto al meritato plauso per le prestazioni di Fortunato, La Sorda ha espresso una profonda cautela riguardo alle proposte di squalifica per i giovani atleti. Ha sollecitato una riflessione attenta e approfondita prima di adottare misure disciplinari così severe, con l'esplicita esortazione a “non bruciare i giovani”.

Ha ribadito l'importanza fondamentale di accompagnare questi atleti con equilibrio e supporto costante nel loro delicato percorso di crescita, sia sportiva che personale.

I successi di Fortunato nel panorama della marcia italiana

Il giudizio estremamente positivo su Fortunato si inserisce in un momento di grande rilancio per la marcia italiana, un settore che ha recentemente visto risultati di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, Fortunato ha conquistato la prestigiosa medaglia d'oro nella mezza maratona di marcia ai Campionati mondiali a squadre di Brasilia, registrando un tempo di 1 ora 27’25”. Questo straordinario trionfo ha riportato l'Italia al successo individuale in questa specifica competizione dopo ben 65 anni, confermando in modo inequivocabile la sua eccezionale crescita e il valore assoluto delle sue prestazioni.

È opportuno ricordare che Fortunato aveva già stabilito un record mondiale indoor nei 5000 metri di marcia, sebbene tale primato non sia stato omologato a causa di una formalità regolamentare. L'atleta ha confessato di aver vissuto quella situazione come una vera e propria “beffa”, ma ha saputo trasformare questa delusione in una potente e ulteriore motivazione, tornando in pista più forte e determinato che mai a raggiungere nuovi traguardi.