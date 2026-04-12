Jannik Sinner ha riconquistato la vetta del ranking ATP, trionfando nella finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz. L'azzurro si è imposto 7-6(5), 6-3, sollevando per la prima volta il trofeo sulla terra rossa del Principato. Questa vittoria lo ha riportato numero 1 del mondo dopo cinque mesi, coronando una rincorsa.

È la 67ª settimana complessiva di Sinner da leader ATP. Aveva già detenuto il primato ininterrottamente dal 10 giugno 2024 al 7 settembre 2025, e poi dal 3 al 9 novembre 2025 (ATP Finals Torino). Lo scettro era poi passato ad Alcaraz, dominante nell'inverno con successi agli Australian Open e a Doha.

Il vantaggio minimo su Alcaraz e la sfida di Barcellona

Attualmente, Sinner guida con 13.400 punti, 160 in più di Alcaraz (13.240). Dopo Montecarlo, Sinner riposa. Alcaraz sarà all'ATP 500 di Barcellona, torneo cruciale: difende 330 punti (finale 2025). Se vince (500 punti), guadagna 170 netti, raggiungendo 13.410 e superando Sinner di dieci lunghezze, tornando in testa.

Se Alcaraz si fermasse in finale a Barcellona, il divario resterebbe di 160 punti. In caso di eliminazione precedente, Sinner amplierebbe il margine: +440 punti con uscita agli ottavi, +390 ai quarti, +290 in semifinale. Il primato dell'italiano potrebbe essere messo in discussione già tra sette giorni.

Prossimi appuntamenti e scenari nel ranking ATP

Dopo Barcellona, il Masters 1000 di Madrid: né Sinner né Alcaraz vi presero parte nel 2025, offrendo punti da guadagnare. Agli Internazionali d'Italia, Alcaraz difende 1.000 punti e Sinner 650 (entrambi finalisti nel 2025). Poi il Roland Garros, secondo Slam: Alcaraz difende i 2.000 punti del trionfo 2025, imponendosi su Sinner in finale.

La rincorsa al numero 1 del mondo resta apertissima. Sinner dovrà difendere il suo primato dagli attacchi di Alcaraz nelle prossime settimane. Il calendario fitto e i numerosi punti in palio renderanno ogni torneo decisivo per la lotta al vertice, promettendo continui ribaltamenti.

Il percorso di Sinner verso il primato

L'ascesa di Sinner al primo posto è frutto di risultati favorevoli: vittoria su Auger-Aliassime e sconfitta di Alcaraz contro Alexander Bublik nei quarti di Montecarlo. Diverse combinazioni avrebbero potuto garantirgli la vetta (finale o vittoria del torneo), specialmente con eliminazione anticipata del rivale. Sinner avrebbe potuto assicurarsi un vantaggio massimo di 610 punti vincendo il trofeo dopo l'uscita di scena di Alcaraz dai quarti.