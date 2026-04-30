La vettura con cui Alex Palou ha conquistato la vittoria alla Indy 500 è stata ufficialmente aggiunta alla prestigiosa collezione dell'Indianapolis Motor Speedway Museum. L'auto, appartenente al team Chip Ganassi Racing e sponsorizzata DHL, è stata presentata durante un evento speciale che ha visto la partecipazione dello stesso Palou, il quale ha potuto ammirare il proprio veicolo, insieme alla tuta e al casco, entrare a far parte della storia dell'automobilismo.

Durante la toccante cerimonia, Palou ha espresso la sua profonda emozione, dichiarando: "È incredibile.

È un grande onore avere qualcosa al Museo. Non posso credere che la mia auto, la mia tuta e il mio casco siano qui. Questo rende tutto reale". Il presidente dell'IMS Museum, Michael Good, ha sottolineato l'importanza di questa acquisizione, affermando: "Siamo orgogliosi di accogliere questa straordinaria vettura nella collezione del Museo. Rappresenta un momento fondamentale nell'evoluzione del nostro sport, dove innovazione e prestazioni si incontrano al massimo livello".

Il destino delle vetture vincitrici e le strategie dei team

La presenza della vettura di Palou al museo ha sollevato tra gli appassionati alcune domande relative alla gestione dei telai vincitori da parte dei team. Non tutte le auto che trionfano vengono automaticamente ritirate; spesso le squadre possono scegliere se continuare a utilizzarle o meno, a seconda delle loro strategie tecniche e delle necessità specifiche.

Nel caso della DW12, il modello utilizzato, la finestra di utilizzo residua è limitata a circa diciotto mesi, prima che oltre cento esemplari vengano definitivamente ritirati. A differenza dei loro predecessori storici, come le celebri Lola o Reynard, le DW12 non suscitano lo stesso livello di nostalgia tra i collezionisti.

Per la stagione 2026, il team Ganassi ha optato per preparare un altro telaio DW12 già presente nel proprio inventario per la nuova partecipazione di Palou alla Indy 500, invece di procedere all'acquisto di un'auto nuova. È stato inoltre confermato che alcuni dei componenti "go-fast" sviluppati appositamente per la vettura vincente sono stati rimossi o riportati alle specifiche standard prima della consegna al museo.

L'IMS Museum acquisisce la vettura tramite un accordo economico con il team, sebbene i dettagli specifici della transazione non siano stati resi pubblici.

Un simbolo di innovazione e un primato storico

La vettura di Palou rappresenta anche un significativo primato: è la prima auto ibrida a vincere la Indy 500, segnando un passaggio cruciale nell'evoluzione tecnologica della serie. Il presidente Good ha evidenziato come la presenza di Palou all'evento abbia reso l'occasione ancora più speciale, celebrando non solo la vittoria ma anche la notevole crescita del pilota, già quattro volte campione della NTT INDYCAR SERIES.

Durante la serata, Palou ha condiviso dettagli della propria carriera e ha partecipato a una sessione di domande e risposte con il pubblico, oltre a firmare autografi.

Ha inoltre espresso il suo entusiasmo per il futuro, dichiarando: "Non vedo l'ora di tornare qui con la mia famiglia a maggio e poter dire: ‘Ecco la nostra auto’". L'evento ha così splendidamente unito la celebrazione sportiva a un profondo senso di memoria storica, rafforzando il legame indissolubile tra il pilota, la sua vettura e la ricca tradizione della Indy 500.