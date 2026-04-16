La Virtus Bologna ha chiuso la sua avventura in Eurolega con una vittoria per 89-85 contro il Maccabi Tel Aviv nell’ultima giornata. La sfida, disputata sul camponeutro di Belgrado (Alexander Nikolic Arena), ha interrotto una serie di otto sconfitte consecutive per le V nere, chiudendo la stagione continentale con un segnale positivo. Protagonista assoluto della serata è stato Carsen Edwards, autore di 19 punti, affiancato da Derrick Alston Jr con 18 e Saliou Niang con 16.

La cronaca del match

La gara ha preso il via all’insegna dell’equilibrio (16-14 Virtus al primo quarto).

Nel secondo periodo, le triple di Smailagic e Alston hanno portato un primo strappo (+6, 25-19), consolidato da Edwards e Diouf fino al +10 (36-26). Il Maccabi ha reagito, chiudendo a -4 (40-36) all'intervallo. Al rientro, Walker ha riportato gli israeliani a -1, ma un 7-0 di Alston ed Edwards ha ristabilito il margine (49-41). Nonostante i tentativi di rientro, Edwards e Ferrari hanno mantenuto la doppia cifra di vantaggio (69-59), Virtus avanti 69-62 a fine terzo quarto. Nell’ultima frazione, il Maccabi si è avvicinato fino al -3 (73-70) con Hankins. Una tripla di Hackett e il contributo di Diarra hanno riportato i bolognesi sul +9 (81-72) a due minuti e mezzo dalla fine. Negli ultimi trenta secondi, il Maccabi ha tentato un’ultima rimonta (-2 con Walker), ma la freddezza di Alston dalla lunetta ha sigillato l’89-85 per la Virtus Bologna.

Il tabellino e il contesto

Nel tabellino, per il Maccabi Tel Aviv spiccano i 24 punti di Walker IV, gli 11 di Brissett e i 10 di Sorkin. Per la Virtus Segafredo Bologna, oltre ai già citati Carsen Edwards (19 punti), Derrick Alston Jr (18 punti) e Saliou Niang (16 punti), si sono distinti anche Diarra con 13 punti e Ferrari con 7.

Ultimo atto di una stagione europea complessa per entrambe le formazioni, già escluse dai play-off. La Virtus, dopo un avvio promettente, ha visto le proprie ambizioni svanire a causa di una lunga serie negativa. Il Maccabi ha affrontato difficoltà logistiche e assenze, giocando tutte le partite casalinghe in campo neutro a Belgrado. La Virtus ha saputo dimostrare maggiore lucidità e determinazione nei momenti chiave della partita, come suggerito dal sottotitolo. Questa vittoria, pur senza implicazioni per la classifica finale, rappresenta un segnale positivo e un buon viatico per i prossimi impegni nazionali, infondendo fiducia e morale.