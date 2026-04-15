Michele Lamberti si è affermato come il protagonista indiscusso della seconda giornata di finali ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto, tenutisi nella vasca di Riccione. Il dorsista bresciano ha conquistato il prestigioso titolo nei 100 metri dorso maschili, aggiungendo un altro successo al suo palmarès dopo la vittoria nei 50 dorso. Questa straordinaria performance gli ha permesso di staccare il pass automatico per gli imminenti Europei di Parigi, confermando la sua eccellente forma e le sue ambizioni internazionali.

La trionfale gara dei 100 dorso

La finale dei 100 dorso ha visto Lamberti dominare la scena con una prestazione di altissimo livello. In assenza di Thomas Ceccon, un nome di spicco nel panorama natatorio, Lamberti ha saputo gestire la gara con strategia e potenza. Ha preso il comando decisivo nella vasca di ritorno, chiudendo con un tempo impressionante di 53"79. Questo crono non solo gli ha garantito il titolo di campione italiano, ma ha anche sigillato la sua qualificazione diretta per gli Europei che si svolgeranno nella capitale francese ad agosto. La sua competitività era già emersa nelle batterie del mattino, dove aveva registrato un ottimo 54"42, un tempo identico a quello del giovane e promettente Daniele Del Signore.

Tuttavia, nella finale serale, Lamberti ha dimostrato una marcia in più, alzando il ritmo e distanziando gli avversari.

Il podio dei 100 dorso ha visto Daniele Del Signore, classe 2007, conquistare una preziosa medaglia d'argento con un tempo di 54"06, mostrando un futuro promettente. La terza posizione è stata occupata da Francesco Lazzari, che ha completato la sua prova in 54"22, assicurandosi la medaglia di bronzo in una gara combattuta.

Un percorso di successi e record

Per il nuotatore classe 2000, questo successo nei 100 dorso rappresenta la seconda affermazione consecutiva in questi Campionati Italiani. La sua serie vincente era iniziata con la vittoria nei 50 dorso, dove aveva già stabilito un nuovo record italiano.

Il crono di 53"79 nei 100 metri conferma pienamente la sua eccellente condizione atletica e lo proietta con fiducia verso una stagione estiva che si preannuncia ricca di impegni e sfide importanti. L'obiettivo primario sarà quello di ben figurare e lasciare il segno agli imminenti Campionati Europei.

Il percorso di Lamberti verso questi trionfi era stato inaugurato con una prestazione memorabile già nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Unipol 2026. In quell'occasione, aveva stabilito un nuovo primato nazionale nei 50 dorso, fermando il cronometro a 24"38. Questo risultato aveva superato il precedente record, che lo stesso Lamberti condivideva con Thomas Ceccon, consolidando la sua leadership indiscussa nella specialità e fornendo un chiaro segnale della sua forma strepitosa in vista delle gare successive.