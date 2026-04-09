Un annuncio ufficiale scuote il paddock della Formula 1: Gianpiero Lambiase, attuale responsabile delle competizioni di Red Bull Racing e storico ingegnere di pista di Max Verstappen, lascerà il team di Milton Keynes nel 2028 per unirsi a McLaren. La notizia, che conferma le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, segna un passaggio cruciale per uno dei professionisti più stimati del circus.

Lambiase, conosciuto nell'ambiente come 'GP', è entrato a far parte della Red Bull nel 2015. Da allora, ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nella crescita e nei successi della scuderia, in particolare affiancando Max Verstappen come ingegnere di pista a partire dal 2016.

La sua collaborazione con il pilota olandese è stata fondamentale per la conquista dei quattro titoli mondiali, contribuendo in maniera determinante alle strategie e alle performance in pista.

Attraverso un comunicato ufficiale, Red Bull Racing ha confermato la partenza, dichiarando: "Red Bull Racing conferma che Gianpiero Lambiase lascerà la squadra nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto. 'GP' è un membro prezioso del team, in cui è entrato nel 2015. Fino alla sua partenza programmata, 'GP' continuerà a ricoprire i suoi ruoli di Head of Racing e di ingegnere di pista di Max Verstappen. Il team e Lambiase sono pienamente impegnati ad aggiungere ulteriori successi alla nostra solida storia di risultati raggiunti insieme".

Questo sottolinea l'impegno reciproco a mantenere alta la competitività fino alla fine del rapporto contrattuale.

Il nuovo incarico in McLaren

A partire dal 2028, Gianpiero Lambiase assumerà un ruolo di grande responsabilità in McLaren, diventando Chief Racing Officer. In questa posizione strategica, riporterà direttamente al team principal Andrea Stella e avrà il compito di guidare le operazioni della squadra corse. La sua nomina rappresenta un investimento significativo per il team di Woking, che mira a rafforzare ulteriormente la propria struttura tecnica e organizzativa per consolidare la competitività nel campionato mondiale di Formula 1.

Il contesto Red Bull e le prospettive future

L'addio di Lambiase si inserisce in un periodo di cambiamenti significativi per la Red Bull.

La stagione in corso ha presentato diverse sfide per Max Verstappen, con risultati che non sempre hanno rispecchiato le aspettative e una posizione in classifica meno dominante rispetto agli anni precedenti. La partenza di una figura così influente come Lambiase si aggiunge a quella di altri membri chiave che hanno scelto di intraprendere nuove strade. Tra questi si annoverano nomi di spicco come Helmut Marko, Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall e Will Courtenay.

Anche il futuro dello stesso Max Verstappen appare incerto. Il suo contratto con la Red Bull è in scadenza nel 2028, ma esistono possibili clausole che potrebbero consentire una separazione anticipata qualora i risultati non fossero in linea con le ambizioni del pilota.

La partenza di Lambiase, dunque, rappresenta un passaggio cruciale che potrebbe avere ripercussioni significative sugli equilibri della Formula 1 nei prossimi anni, influenzando sia le strategie della Red Bull sia le ambizioni della McLaren.