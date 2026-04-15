Oggi, mercoledì 15 aprile, l'Italia del hockey ghiaccio femminile affronta la Francia in un incontro di cruciale importanza ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A. La sfida, in programma alle ore 19:30 presso il Vasas Jégcentrum di Budapest, Ungheria, rappresenta un vero e proprio snodo fondamentale per le ambizioni delle azzurre, attualmente al comando del girone e determinate a conquistare la promozione nella Top Division.

La posta in palio è estremamente alta: una vittoria contro la formazione transalpina rafforzerebbe in maniera significativa la prima posizione delle azzurre, avvicinando concretamente l'obiettivo della promozione nella massima serie mondiale.

Il torneo vede infatti l'Italia saldamente in testa alla classifica con sei punti, seguita dall'Ungheria a quota cinque, dalla Francia con quattro punti e dalla Slovacchia a tre. Norvegia e Cina, invece, sono ancora ferme a zero punti. Questo match odierno è considerato un vero e proprio spartiacque per il cammino iridato delle ragazze guidate da coach Tremblay, le quali nelle prime due uscite hanno già dimostrato un gioco intenso, grande consapevolezza nei propri mezzi e una notevole determinazione.

Un Incontro Decisivo per la Classifica

La gara contro la Francia arriva dopo due prestazioni convincenti da parte della Nazionale italiana, che ora è chiamata a fornire conferme importanti e a conquistare punti preziosi per mantenere la vetta del girone.

Il calendario del torneo prevede ancora due sfide impegnative per le azzurre: quelle contro la Slovacchia e l'Ungheria, incontri che si riveleranno altrettanto decisivi per determinare il destino finale della squadra nel Mondiale. L'obiettivo dichiarato e primario rimane la promozione nella massima serie mondiale di hockey ghiaccio femminile, un traguardo ambizioso che passa inevitabilmente anche dalla prestazione e dal risultato della partita di oggi.

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire l'evento in diretta, la trasmissione sarà disponibile esclusivamente in streaming su FISG.tv. Questa piattaforma dedicata offre la copertura integrale e in diretta di tutte le partite del torneo di Prima Divisione Gruppo A, non solo quelle che vedono protagoniste le azzurre.

Inoltre, per chi non potesse seguire in tempo reale, i match rimarranno a disposizione anche in modalità on demand. Non è prevista alcuna copertura televisiva tradizionale per l'evento, mentre una diretta testuale sarà comunque accessibile online per gli aggiornamenti in tempo reale.

Come Seguire il Mondiale: Streaming e Costi

Per accedere alla visione delle partite su FISG.tv, sono state previste diverse soluzioni a livello di prezzo, pensate per soddisfare le esigenze di ogni tifoso. L'acquisto di una singola partita ha un costo di 7,99 euro. Per chi desidera una copertura più ampia, è disponibile un pass mensile, valido per 30 giorni dal momento dell'attivazione, che offre due formule: la versione base, al costo di 12,99 euro, consente la visione su un singolo dispositivo streaming collegato; la formula gold, invece, al prezzo di 16,99 euro, permette di seguire gli eventi su due dispositivi streaming contemporaneamente.

La copertura offerta da FISG.tv per il torneo di Prima Divisione Gruppo A a Budapest è completa e mira a garantire agli appassionati un'esperienza immersiva. Oltre all'incontro odierno tra Italia e Francia, la piattaforma trasmetterà anche le successive partite delle azzurre: venerdì contro l'Ungheria e sabato contro la Cina, tutte in diretta. La piattaforma non si limita ai Mondiali femminili; propone infatti anche altri importanti eventi internazionali di hockey, come il Torneo 5 Nazioni Under 16 maschile, che vede impegnata l'Italia Under 16 maschile, ampliando così l'offerta per tutti gli amanti di questo sport.

In sintesi, la sfida tra Italia e Francia rappresenta un momento chiave e potenzialmente decisivo per le ambizioni delle azzurre.

La squadra è chiamata a confermare l'ottimo percorso intrapreso finora e a inseguire con determinazione il sogno della promozione nella massima categoria mondiale di hockey ghiaccio femminile, un traguardo che darebbe lustro a tutto il movimento sportivo italiano.