Oggi, sabato 11 aprile, la Nazionale italiana di rugby femminile inaugura il proprio cammino nel Sei Nazioni 2026 affrontando la Francia in trasferta. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Fabio Roselli, scenderanno in campo allo Stade des Alpes di Grenoble con calcio d’inizio fissato alle ore 13.25. L’incontro rappresenta il debutto stagionale per entrambe le squadre in una delle competizioni più prestigiose del rugby internazionale.

Gli appassionati potranno seguire la sfida Francia-Italia in diretta televisiva su Sky Sport Arena. Per chi preferisce la fruizione tramite dispositivi connessi a internet, l'incontro sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Queste opzioni garantiscono una copertura completa, permettendo di non perdere nessun momento dell'azione, sia da casa che in mobilità. Inoltre, per un aggiornamento costante e minuto per minuto, sarà offerta una diretta testuale.

Le formazioni ufficiali: Francia e Italia in campo

Le scelte dei due allenatori sono state comunicate. La Francia schiera la seguente formazione: 15 Pauline Barrat, 14 Anaïs Grando, 13 Joanna Grisez, 12 Gabrielle Vernier, 11 Léa Murie, 10 Carla Arbez, 9 Pauline Bourdon Sansus, 8 Léa Champon (capitano), 7 Manae Feleu, 6 Axelle Berthoumieu, 5 Madoussou Fall Raclot, 4 Kiara Zago, 3 Assia Khalfaoui, 2 Mathilde Lazarko, 1 Ambre Mwayembe. A disposizione in panchina: Elisa Riffonneau, Yllana Brosseau, Rose Bernadou, Cloé Correa, Siobhan Soqeta, Charlotte Escudero, Alexandra Chambon, Aubane Rousset.

L’Italia risponde con questa formazione: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Alyssa D’Incà, 12 Sara Mannini, 11 Francesca Granzotto, 10 Veronica Madia, 9 Alia Bitonci, 8 Elisa Giordano (capitano), 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Alessia Pilani, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. Le riserve in panchina sono: Chiara Cheli, Gaia Maris, Vittoria Zanette, Elettra Costantini, Beatrice Veronese, Sofia Stefan, Emma Stevanin, Gaia Buso.

Dove seguire Francia-Italia: TV e streaming

La copertura televisiva del Sei Nazioni femminile 2026 è interamente garantita da Sky, che trasmetterà in diretta ed esclusiva tutti i quindici incontri del torneo.

La partita inaugurale delle azzurre, Francia-Italia, in programma oggi 11 aprile alle 13.25, sarà il fulcro della programmazione su Sky Sport Arena. Gli abbonati alla piattaforma satellitare avranno la possibilità di accedere al servizio di streaming tramite Sky Go, ideale per seguire il match su smartphone, tablet o computer. Anche gli utenti di NOW potranno usufruire della diretta streaming, assicurando così un'ampia accessibilità all'evento.

Un aspetto di particolare rilievo per la diffusione del rugby femminile in Italia riguarda la trasmissione delle partite della Nazionale italiana. Oltre alla copertura esclusiva di Sky per l'intero torneo, gli incontri delle azzurre nel Sei Nazioni femminile 2026 saranno disponibili anche in chiaro su TV8.

Questa importante opportunità include lo streaming gratuito sul sito ufficiale tv8.it, rendendo le prestazioni della squadra italiana accessibili a un pubblico ancora più vasto, anche a coloro che non dispongono di un abbonamento pay TV. Questa scelta editoriale è fondamentale per ampliare la platea degli spettatori e per promuovere attivamente il movimento del rugby femminile nel paese.

La doppia modalità di trasmissione, sia sui canali a pagamento che in chiaro, rappresenta un'iniziativa strategica per la crescita e lo sviluppo della disciplina. Offrendo una maggiore visibilità alle atlete e alle loro sfide internazionali, si mira a incentivare un interesse sempre crescente e una partecipazione più ampia da parte del pubblico italiano verso il Sei Nazioni femminile e il rugby in generale.