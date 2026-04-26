In un momento di particolare attenzione, la Lega Serie A ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito all'inchiesta che sta coinvolgendo il mondo arbitrale. Il comunicato ribadisce la necessità di attendere l'esito completo delle indagini prima di trarre qualsiasi conclusione definitiva. Viene specificato che le accuse, attualmente oggetto di valutazione da parte degli inquirenti, devono essere considerate tali nel pieno rispetto della normale dialettica democratica. La Lega invita, pertanto, a evitare giudizi affrettati, sottolineando l'importanza cruciale di permettere alle indagini di compiere il loro percorso per stabilire la verità dei fatti.

La Lega Serie A ha inoltre voluto sottolineare che nessuno, al momento, conosce nel dettaglio gli sviluppi della vicenda. Per questo motivo, il principio del garantismo deve essere considerato un faro guida e prevalere incondizionatamente sino all'ultimo grado di giudizio. Il rischio evidenziato è quello di causare enormi e irreparabili danni reputazionali non solo all'intero sistema della Serie A, ma anche a tutto il movimento calcistico italiano, qualora si dovesse alimentare una narrazione distorta, basata su speculazioni, o una vera e propria gogna mediatica.

Il ruolo degli organi sportivi e l'iter giudiziario

La nota ufficiale ricorda con precisione che sia la Procura Federale che la Procura del CONI si sono mosse con tempestività esemplare, esprimendosi già su alcuni punti chiave dell'indagine in corso.

La Lega sottolinea che, sebbene la giustizia ordinaria farà il suo ineludibile corso, non è in alcun modo possibile ignorare il lavoro già svolto con diligenza dagli organi sportivi competenti. Questi ultimi, peraltro, si sono già attivati prontamente alla luce di nuovi fatti che potrebbero rivestire un potenziale e ulteriore rilievo disciplinare.

Trasparenza, responsabilità e credibilità del calcio italiano

In chiusura, la Lega Serie A ribadisce con fermezza il proprio dovere di garantire la massima trasparenza e una rigorosa parità di trattamento. A tal fine, esorta chiunque a evitare strumentalizzazioni che possano generare disinformazione. Il comunicato enfatizza con chiarezza che un avviso di garanzia non può, di per sé, mettere in discussione l'onestà intellettuale e l'impegno di un intero sistema.

Se dovesse emergere che qualcuno ha commesso errori, sarà giusto che ne paghi le conseguenze. Tuttavia, non è in alcun modo consentito mettere in dubbio la credibilità complessiva del sistema calcistico e la regolarità del campionato.