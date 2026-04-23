Una vittoria in solitaria sorprendente ha segnato la quarta tappa del Tour of the Alps, con il tedesco Lennart Jasch (Tudor) che ha tagliato il traguardo di Trento da assoluto protagonista. Il venticinquenne, ex pattinatore su ghiaccio fino al 2023, era giunto alla corsa a tappe alpina con il ruolo di gregario designato per l'australiano Michael Storer, ma ha invece conquistato la sua prima vittoria da professionista.

«Non riesco a crederci. Sono travolto dalle emozioni. Sono venuto qui per aiutare Storer a vincere e invece sono qui a rispondere alle vostre domande.

È stata una giornata incredibile. Già quando ero in fuga sentivo che poteva essere il giorno più bello della mia vita. Ho continuato a crederci e ho fatto tutto quel che potevo per arrivare in fondo. È stata una giornata meravigliosa», ha dichiarato un commosso Jasch a fine gara. Il corridore ha raccontato di aver percepito fin da subito ottime sensazioni alle gambe, seguendo gli attacchi iniziali e decidendo di tentare la fuga quando si è accorto di essere tra i più forti nel gruppo di testa.

La dinamica della fuga vincente

La tappa, lunga 168 chilometri tra Arco e Trento e caratterizzata da oltre 4.000 metri di dislivello, includeva due salite di prima categoria: il Passo Bordala e il Passo Redebus.

Jasch si è inserito nella fuga di giornata insieme ad altri quattro corridori. Dopo una serie di attacchi e rilanci, il tedesco ha scelto il momento decisivo per la sua azione a 25 chilometri dall'arrivo, staccando definitivamente i compagni di fuga e resistendo al ritorno del gruppo dei favoriti.

«Mi sono fatto riprendere apposta, perché mi sentivo piuttosto bene ma fare 45 km da solo era davvero impegnativo. Volevo soltanto testare le gambe di tutti e ho visto che ero il più forte. Questo mi ha dato ancora più fiducia. Ho aspettato la nuova salita, avevo questa fiducia di essere il più forte, di poterci credere. Dovevo solo crederci e mettere tutta la mia energia sui pedali, a prescindere da cosa sarebbe successo.

Ho realizzato che avrei vinto soltanto all’ultima curva», ha spiegato Jasch, descrivendo la sua strategia e la determinazione.

Il corridore ha ammesso di aver percepito la concreta possibilità di vittoria solo negli ultimi metri: «Fino a quel momento ero davvero dubbioso, sentivo molto dolore. Stavo solo cercando di rimanere positivo, dalla radio ricevevo tanti incitamenti da Tosatto. Sentivo che continuavano ad avvicinarsi, io continuavo a spingere a testa bassa. All’ultima curva, mi sono guardato dietro e non ho visto nessuno. A quel punto mancavano soltanto poche centinaia di metri, quindi sapevo che ce l’avrei fatta».

Classifica e protagonisti della corsa

La vittoria di Jasch ha visto il tedesco precedere di dieci secondi Matteo Sobrero (Lidl-Trek) e il corridore locale Federico Iacomoni (Team UKYO).

Il gruppo dei favoriti per la classifica generale è arrivato compatto poco dopo, con Florian Stork, compagno di squadra di Jasch alla Tudor, che ha chiuso al quarto posto a 20 secondi.

La classifica generale vede ancora Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) mantenere la maglia di leader con un vantaggio di quattro secondi su Thymen Arensman (Ineos Grenadiers). Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe) restano in lotta per il podio, avendo guadagnato preziosi secondi di abbuono nella parte finale della tappa. Il Tour of the Alps si avvia ora verso la sua tappa regina, con la lotta per la maglia di leader ancora apertissima e promettente di ulteriori emozioni.