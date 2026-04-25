Il Lens ha conquistato un punto prezioso a Brest grazie a una rimonta spettacolare, ma il pareggio per 3-3 rischia di rivelarsi un'occasione sprecata nella serrata corsa al titolo di Ligue 1. La squadra, guidata da Pierre Sage e considerata l'unica compagine in grado di tenere testa al Paris Saint-Germain in questa stagione, si trovava in una situazione critica, sotto di tre reti a metà gara. Nonostante la difficile situazione, è riuscita a pareggiare con un gol decisivo di Saint-Maximin, siglato al quarto minuto di recupero, che ha coronato una prestazione di grande carattere.

La rimonta epica: da 0-3 a 3-3

La partita si era messa subito in salita per il Lens fin dai primi minuti. Il Brest, infatti, aveva dominato la prima frazione di gioco, segnando tre volte e portandosi sul 3-0. Le reti che avevano sbloccato e ampliato il vantaggio erano state siglate da Guindo, Tousart e Dina-Ebimbe, lasciando presagire una sconfitta netta per gli ospiti. Tuttavia, nella ripresa, il Lens ha cambiato completamente marcia, dimostrando una reazione d'orgoglio e una determinazione fuori dal comune. Thauvin ha accorciato le distanze con una rete importante, seguita dal gol di Sima che ha firmato il 2-3, riaprendo completamente la partita. Infine, Saint-Maximin ha trovato il pareggio al 94' con un tiro a giro di pregevole fattura, scatenando l'entusiasmo dei suoi sostenitori e completando una rimonta incredibile che resterà negli annali del campionato.

Implicazioni in classifica per il titolo

Nonostante la clamorosa rimonta e il punto strappato in trasferta, il Lens non è riuscito a sfruttare appieno l'occasione per ridurre il divario e portarsi a un solo punto dal PSG in classifica. Questa mancata vittoria lascia i parigini in una posizione di netto vantaggio. Il Paris Saint-Germain, che ha una partita in meno da giocare, può infatti allungare il proprio vantaggio a ben +6 in caso di vittoria contro l'Angers nel prossimo impegno. Il pareggio del Lens mantiene comunque viva la lotta per il vertice della Ligue 1, offrendo ancora speranze, ma il titolo di campione di Francia resta saldamente nelle mani del Paris Saint-Germain, che detiene il vantaggio del calendario e può sfruttare la partita da recuperare per consolidare ulteriormente la propria posizione in testa alla classifica, rendendo la strada verso il titolo meno tortuosa.

Il Lens aveva iniziato il match con quattro punti di svantaggio rispetto al PSG e ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di reazione, riuscendo a rimontare un passivo così pesante nonostante non avesse beneficiato di episodi favorevoli, come invece accaduto nella settimana precedente. Questo risultato, pur non essendo una vittoria, mantiene una certa pressione sul PSG. Tuttavia, i parigini detengono un chiaro vantaggio in classifica e la possibilità concreta di incrementarlo ulteriormente, rendendo la corsa al titolo una sfida ancora aperta ma con un netto favorito che si avvicina sempre più alla conquista del campionato.