Una nuova, significativa soddisfazione per il tennis italiano al femminile: Lisa Pigato ha conquistato il titolo del torneo WTA 125 di Madrid. L'atleta bergamasca si è imposta nella finale disputata domenica, superando la spagnola Marina Bassols con un netto 6-4, 6-0 in un'ora e quarantaquattro minuti di gioco. Questo successo rappresenta il risultato più prestigioso della sua stagione, aggiungendosi a un periodo già positivo per il movimento tennistico nazionale, reduce dalla prestigiosa affermazione in Billie Jean King Cup contro il Giappone.

La cronaca della finale: dominio Pigato

La partita ha visto Lisa Pigato imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Nel set di apertura, l'azzurra ha subito firmato il break in avvio, al termine di un gioco combattuto. Nonostante Marina Bassols sia riuscita a riequilibrare il punteggio sul 2-2, Pigato ha prontamente reagito, strappando nuovamente il servizio all'iberica e allungando fino al 5-2. Sebbene abbia mancato due opportunità per chiudere il parziale nell'ottavo gioco, la tennista italiana ha saputo concretizzare alla quarta occasione, assicurandosi il primo set con il punteggio di 6-4.

Il secondo parziale ha registrato un vero e proprio monologo di Lisa Pigato. La spagnola ha mostrato segni di cedimento, e l'azzurra ha saputo approfittarne, dominando l'incontro senza concedere alcun game ai vantaggi.

Pigato ha ottenuto un altro break in apertura, alla seconda chance utile, e ha proseguito la sua marcia inarrestabile. Il match si è concluso quando l'italiana ha trasformato il secondo match point, sigillando un perentorio 6-0 che ha sancito la sua vittoria.

Statistiche e impatto sul ranking

Analizzando le statistiche della finale, Lisa Pigato ha servito due ace e commesso un solo doppio fallo, mantenendo un'ottima percentuale del 66% di prime palle in campo. La sua superiorità è stata evidente anche nel computo totale dei punti vinti, dove ha prevalso con un significativo 75 a 57. Questo trionfo, il più rilevante per la giocatrice bergamasca, che ha raggiunto la sua quarta finale dell'anno, le permetterà di migliorare ulteriormente la sua posizione nel ranking WTA, consolidando la sua ascesa nel circuito professionistico.

Il contesto del torneo di Madrid

Il Grand Prix Open Villa de Madrid by Silverway, torneo che ha visto la vittoria di Lisa Pigato, si è svolto dal 6 al 12 aprile 2026. Questa quinta edizione dell'evento, ospitata sul campo in terra rossa del Club de Campo Villa de Madrid, ha rappresentato un appuntamento di particolare importanza, essendo la prima classificata come WTA 125. Con un montepremi di 100.000 euro, il torneo ha offerto un palcoscenico significativo per le atlete, e la vittoria di Pigato contro Marina Bassols Ribera con il punteggio di 6-4, 6-0 ne sottolinea il valore.