L'Italia ha inaugurato la giornata dei Mondiali di marcia a squadre a Brasilia con un trionfo, conquistando la medaglia d'oro nella 10 km maschile juniores. Questo prestigioso risultato è stato raggiunto grazie alle straordinarie prestazioni di Alessio Coppola, che ha tagliato il traguardo al terzo posto con il tempo di 41:16, e di Nicolò Vidal, classificatosi quarto con 41:25. La gara, svoltasi lungo le strade della capitale brasiliana, è stata inevitabilmente condizionata da un altissimo tasso di umidità, che ha messo a dura prova gli atleti.

Le prove individuali e il contesto della gara

La competizione ha visto il dominio del cinese Huajia Pu, che ha impresso un ritmo elevato fin dalle prime battute, tagliando il traguardo in 39:58. Alle sue spalle si è piazzato l'australiano Isaac Beacroft, che ha conquistato la medaglia d'argento con un tempo di 40:48. Alessio Coppola, che ha compiuto 19 anni lo scorso 25 gennaio e che nel 2024 si era già laureato Campione d'Europa U18 sui 5000 metri di marcia, ha saputo gestire la gara con maestria, mantenendosi nelle posizioni di vertice. Il cinese Pu, partito a razzo insieme a Beacroft, ha poi preso il largo in solitaria negli ultimi quattro chilometri, rendendo la sua vittoria incontrastata.

Nicolò Vidal, che la scorsa estate si era imposto agli EYOF e che si appresta a diventare maggiorenne il prossimo 3 maggio, ha timbrato il suo miglior stagionale, accomodandosi ai piedi del podio con una prestazione di grande valore. Entrambi gli atleti azzurri hanno dimostrato non solo eccellenti capacità tecniche, ma anche una notevole determinazione in condizioni ambientali difficili.

Il trionfo a squadre e la classifica finale

Il successo dell'Italia nella classifica a squadre è stato determinato da un totale di sette punti, calcolati considerando i due migliori risultati per Nazione. Questo punteggio ha permesso agli azzurri di superare di un solo punto la Cina, che ha chiuso con sei punti grazie alla vittoria di Huajia Pu e alla settima piazza di Chengxi Shi, che ha registrato un tempo di 41:51.

La medaglia di bronzo è andata all'Australia, i cui atleti Beacroft e Owen Toyne (dodicesimo in 42:24) hanno totalizzato quattordici punti complessivi. Al quarto posto si sono classificati gli spagnoli Pablo Zarate (ottavo in 42:11) ed Eloi Anton (undicesimo in 42:21), con un totale di venti punti.

I Mondiali di Brasilia: un evento compatto e intenso

I Mondiali di marcia a squadre, giunti alla loro trentunesima edizione, sono la massima competizione internazionale di marcia organizzata dalla World Athletics. L'evento di quest'anno si è svolto interamente nella giornata del 12 aprile a Brasilia, capitale del Brasile, confermando un format compatto e intenso che ha concentrato tutte le gare in un'unica, emozionante rassegna.