Odette Giuffrida ha conquistato la prima, e finora unica, medaglia per l'Italia ai Campionati Europei individuali di judo 2026. L'atleta romana ha ottenuto una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria fino a 52 kg, in un evento che si sta svolgendo presso l'Olympic Sport Palace di Tbilisi. Nonostante le aspettative della vigilia fossero decisamente più elevate, la squadra azzurra ha chiuso la giornata inaugurale della rassegna continentale con un solo podio, rendendo il risultato della Giuffrida ancora più significativo.

A 31 anni, Giuffrida si conferma una garanzia per il judo italiano, arricchendo il suo palmarès con la quinta medaglia individuale della carriera agli Europei assoluti.

Questo bronzo rappresenta la sua terza medaglia consecutiva in questa competizione, dopo i due argenti delle edizioni precedenti. La sua eccellente prestazione e il suo stato di forma davvero incoraggiante sono di buon auspicio in vista della seconda metà dell'anno, quando avrà inizio ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028.

Il percorso di Giuffrida e la conquista del bronzo

Il cammino di Odette Giuffrida verso il podio è stato intenso. Dopo aver ceduto in semifinale alla formidabile kosovara Distria Krasniqi, che ha poi dominato il torneo battendo nell'atto conclusivo la stella francese Amandine Buchard e centrando il terzo titolo europeo di fila, l'atleta italiana ha saputo reagire con determinazione.

Nel pomeriggio, nello spareggio che metteva in palio la terza moneta, Giuffrida si è riscattata alla grande. Ha superato l'ungherese Reka Pupp per waza-ari, al termine di due minuti supplementari di combattimento, assicurandosi così il prezioso bronzo.

La competizione nella categoria femminile 52 kg ha visto la partecipazione di ventidue atlete provenienti da diciassette nazioni, a testimonianza dell'alto livello e della vasta rappresentanza internazionale. Il risultato di Giuffrida non è solo un successo personale, ma anche un segnale importante per il movimento italiano, che continua a riporre grandi speranze nella sua esperienza e nella sua costanza di rendimento.

Gli altri protagonisti e il quadro europeo

La giornata d'apertura dei Campionati Europei di judo a Tbilisi ha offerto anche altri spunti di interesse nelle categorie maschili e femminili. Nei -60 kg, il francese Luka Mkheidze, vice-campione olimpico in carica, ha trionfato rifilando un ippon in finale al padrone di casa georgiano Giorgi Sardalashvili. Tra le donne, nei -48 kg, la transalpina Shirine Boukli ha sconfitto per somma di sanzioni la russa Sabina Giliazova al termine di un Golden Score infinito, collezionando il suo quinto oro nelle ultime cinque partecipazioni ai Campionati d'Europa.

Infine, nella categoria -66 kg, il russo Murad Chopanov ha ottenuto il suo primo sigillo continentale tra i senior, prevalendo nella finalissima sul finlandese Luukas Saha.

La manifestazione, che si svolge all’Olympic Sport Palace, si conferma un appuntamento chiave nel calendario internazionale del judo, attirando numerosi atleti di alto livello e offrendo sfide avvincenti. La prestazione di Odette Giuffrida, con la sua capacità di reagire e la sua solidità, sottolinea il valore della scuola italiana di judo e rafforza le ambizioni azzurre per i prossimi impegni internazionali.