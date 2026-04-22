Livorno ha inaugurato il 22 aprile 2026 la venticinquesima edizione di “Banca Generali – Un Campione per Amico”, l'evento sportivo itinerante ideato da Adriano Panatta. L'iniziativa, che promuove sport, inclusione, benessere e corretti stili di vita, ha accolto oltre seicento bambini delle scuole elementari. I giovani partecipanti si sono riuniti in un vivace villaggio sportivo allestito sulla suggestiva spianata della Terrazza Mascagni, dando il via a un tour che attraverserà l'Italia.

Il Villaggio Sportivo e l'Incontro con i Campioni

Il sindaco Luca Salvetti ha accolto i partecipanti sul palco, affiancato dai celebri campioni Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Maurizia Cacciatori e Gonzalo Canale.

Questi ultimi hanno guidato i bambini nella pratica di diverse discipline sportive, tra cui basket, calcio, pallavolo e tennis. Ogni sport aveva un proprio campo dedicato all'interno del villaggio, offrendo ai giovani l'opportunità unica di confrontarsi e giocare direttamente con i loro idoli.

Valori Fondamentali e Nuove Collaborazioni Strategiche

Adriano Panatta ha espresso la sua grande emozione per questa venticinquesima edizione, la quindicesima con Banca Generali. Ha sottolineato la gioia di "attraversare l'Italia da Nord a Sud, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all'aria aperta". Questa edizione vede l'ingresso di un nuovo partner, Sport e salute, con cui si condivide la visione di un'attività sportiva "di tutti, per tutti", volta a promuovere corretti e sani stili di vita.

L'obiettivo primario è favorire, tramite il gioco, la condivisione, l'inclusione, l'accoglienza e il rispetto, valori essenziali sia nello sport che nella vita.

Federico Baiocchi, sales manager di Banca Generali, ha aggiunto che l'azienda è "entusiasta della risposta di Livorno per questa tappa inaugurale". Ha evidenziato l'importanza di trasmettere ai bambini l'esempio dei quattro grandi campioni e i valori di relazione e comunità che lo sport incarna, considerandoli elementi universali che rispecchiano anche il lavoro di Banca Generali al fianco delle famiglie.

Livorno, la Città più Medagliata d'Italia, Ospita l'Evento

Il sindaco Salvetti ha rimarcato l'importanza dell'evento per la città di Livorno, definendola "la città più medagliata d'Italia" con ben 611 medaglie conquistate tra Giochi Olimpici, campionati mondiali ed europei.

Ha espresso gratitudine per il format ideato da Adriano Panatta, capace di avvicinare i giovani a tutte le discipline sportive, promuovendo così la cultura dello sport.

Il Percorso Nazionale di "Un Campione per Amico"

L'iniziativa, che celebra la sua venticinquesima edizione ed è supportata da Banca Generali da quindici anni, si articola in un tour itinerante che toccherà dodici piazze italiane. Dopo l'esordio a Livorno, le successive tappe includeranno città come Como, Rimini, Belluno, Sanremo, Martina Franca, Bologna, Altamura, Faenza, Pistoia, Vicenza e Mantova. L'evento si configura non solo come un'occasione sportiva, ma anche come un importante momento educativo, veicolando messaggi fondamentali su corretta alimentazione, contrasto al bullismo, inclusione e stili di vita sani, il tutto con partecipazione gratuita per tutti i bambini.