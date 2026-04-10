Allo Stadio Olimpico, la Roma ha ritrovato il sorriso e la vittoria nell’anticipo della 32ª giornata di Serie A, superando il Pisa con un netto 3‑0. Protagonista assoluto della serata è stato Donyell Malen, autore di una tripletta che ha sigillato il risultato e permesso ai giallorossi di lasciarsi alle spalle la recente battuta d'arresto.

Una partenza fulminante per la Roma

La squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha imposto il proprio ritmo incalzante fin dai primi minuti di gioco. Già al terzo minuto, Donyell Malen ha sbloccato il risultato, sfruttando un’incertezza difensiva del Pisa e battendo il portiere con una conclusione precisa.

Questo gol ha permesso alla Roma di prendere immediatamente il controllo del match, mantenendo un possesso palla elevato e schiacciando gli avversari nella propria metà campo, dimostrando una chiara superiorità tattica e tecnica.

Il raddoppio e la gestione del vantaggio

Pochi istanti dopo la rete iniziale, in un’azione concitata e confusa all’interno dell’area di rigore del Pisa, Malen ha trovato nuovamente la porta, praticamente sguarnita, firmando così la sua personale doppietta. Nella ripresa, nonostante l’uscita dal campo per infortunio di un elemento chiave come Lorenzo Pellegrini, la Roma ha saputo mantenere saldamente il controllo della partita. Il Pisa ha tentato una reazione, mostrando maggiore aggressività e impegnando il portiere giallorosso Mile Svilar, che si è distinto con un ottimo intervento in uscita.

Tuttavia, proprio nel momento di maggiore spinta degli ospiti, è arrivato il colpo del definitivo ko: grazie a un assist illuminante di Matías Soulé, Donyell Malen ha siglato la sua terza rete personale, completando la sua tripletta già al 52’ e chiudendo virtualmente i conti.

Finale di gara e la festa giallorossa

Con il triplo vantaggio acquisito, la Roma ha gestito il resto della partita con grande ordine e maturità, senza concedere spazi significativi al Pisa. Nel finale, gli ospiti hanno cercato di rendere meno amaro il passivo, ma si sono scontrati ancora una volta con l’attenta guardia di Mile Svilar. Le proteste del Pisa per un presunto calcio di rigore non hanno influenzato l’andamento del match: l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco e, dopo il recupero, è scattata la meritata festa giallorossa per una vittoria convincente e importante.

La tripletta di Malen: un'impresa rara in Serie A

La tripletta realizzata da Donyell Malen contro il Pisa rappresenta un evento di notevole rilievo nel campionato di Serie A. Si tratta della prima tripletta nel massimo campionato italiano da oltre quattordici mesi. Inoltre, è la prima volta che un giocatore della Roma segna tre gol in una singola partita da febbraio 2025, quando Retegui realizzò addirittura quattro reti. Questo dato sottolinea l’importanza e la rarità dell’impresa compiuta da Malen, che ha dimostrato un eccezionale fiuto per il gol e una forma smagliante.