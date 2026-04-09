Al Golden Gala Pietro Mennea 2026, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale di atletica leggera, la campionessa olimpica degli 800 metri, Keely Hodgkinson, sarà protagonista. L'atleta britannica scenderà in pista per competere sui 400 metri piani, una distanza che mette in risalto la sua notevole versatilità. L'evento si terrà giovedì 4 giugno presso lo storico Stadio Olimpico di Roma, promettendo spettacolo e grandi emozioni.

La ventiquattrenne di Manchester, pur non avendo mai calcato la pista del Golden Gala in passato, vanta un palmarès di assoluto prestigio.

Keely Hodgkinson ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l'argento a Tokyo 2021, entrambi nella sua specialità, gli 800 metri. A questi successi si aggiungono ben tre medaglie ai Campionati Mondiali outdoor, con due argenti e un bronzo, e un oro mondiale indoor, tutte ottenute sulla distanza degli 800 metri. La sua presenza sui 400 metri a Roma rappresenta quindi un elemento di grande interesse per gli appassionati.

I protagonisti del Golden Gala 2026

Il nome di Keely Hodgkinson si unisce a un elenco già ricco di stelle dell'atletica mondiale che animeranno il Golden Gala. Tra i campioni annunciati figurano Noah Lyles, atteso nei 100 metri, e un trio di velociste di calibro internazionale come Melissa Jefferson‑Wooden, Julien Alfred e Amy Hunt, che si sfideranno sui 200 metri.

Non mancheranno gli atleti azzurri, con la partecipazione di Mattia Furlani, Nadia Battocletti e Andy Diaz, pronti a dare il loro contributo. L'evento romano si conferma come la quarta tappa della prestigiosa Wanda Diamond League 2026, circuito che raccoglie i migliori talenti dell'atletica globale.

La versatilità di Keely Hodgkinson sui 400 metri

La decisione di Keely Hodgkinson di gareggiare sui 400 metri al Golden Gala non è casuale, ma riflette una capacità atletica poliedrica già dimostrata in diverse occasioni. L'atleta ha infatti corso in passato i 400 metri con tempi di notevole rilievo, confermando la sua abilità anche sulla distanza del giro di pista. Il suo primato personale sui 400 metri piani all'aperto è di 51"61, un tempo eccellente ottenuto a Città di Savona il 15 maggio 2024.

A ciò si aggiunge il suo miglior tempo indoor sui 400 metri, stabilito in 51"49 a Glasgow il primo marzo 2026. Questi risultati evidenziano la sua preparazione e la sua competitività anche in una specialità diversa da quella abituale, rendendo la sua performance a Roma un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'atletica.