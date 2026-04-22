L'Italia celebra la sua prima opportunità di medaglia agli Europei senior di lotta in corso a Tirana, Albania. L'atleta azzurra Enrica Rinaldi ha brillantemente raggiunto la finale per il bronzo nella categoria -76 kg femminile, assicurandosi un posto sul podio continentale. La sfida decisiva vedrà Rinaldi confrontarsi con la talentuosa francese Kendra Augustine Jocelyne Dacher, in un incontro che promette emozioni e che potrebbe portare la prima medaglia per la delegazione italiana in questa edizione dei campionati.

Nel suo percorso verso la sfida decisiva per il podio, Rinaldi ha dimostrato grande determinazione.

Nei quarti di finale, ha superato con un netto 5-0 la polacca Patrycja Dorota Cuber, mostrando una prestazione dominante. Successivamente, in semifinale, l'azzurra ha incontrato la romena Alexandra Nicoleta Anghel, cedendo ai punti con un risultato di 3-1. Nonostante la sconfitta, la sua performance le ha garantito l'accesso alla finale per il terzo posto, un traguardo significativo per la delegazione italiana.

Il percorso degli altri atleti italiani e il quadro generale dell'evento

Mentre Rinaldi si prepara per la sua finale, altri atleti italiani hanno concluso la loro partecipazione. Nella stessa giornata, Emanuela Liuzzi nei -50 kg e Laura Godino nei -68 kg sono state eliminate. Anche nella lotta greco-romana, Tommaso Bosi nei -60 kg non è riuscito ad avanzare alle fasi finali.

Gli Europei di lotta, che si tengono presso l'Olympic Park ‘Feti Borova’ di Tirana, rappresentano un evento di vasta portata, con oltre 600 atleti provenienti da 38 paesi europei che si confrontano nelle discipline della lotta libera, greco-romana e femminile.

Gli Europei di lotta: un appuntamento di rilievo internazionale

La manifestazione, in programma dal 20 al 26 aprile 2026, non è solo una vetrina per l'eccellenza sportiva continentale, ma anche un'importante occasione per l'Albania. Il paese ospitante sfrutta l'evento per promuovere la propria immagine a livello internazionale, consolidando la sua reputazione come sede di grandi competizioni sportive e attirando l'attenzione globale. A corollario delle gare, si svolgono diverse attività collaterali di rilievo, tra cui l'assemblea generale di United World Wrestling Europe e seminari di formazione dedicati agli arbitri, sottolineando la centralità e l'importanza di questo appuntamento nel calendario della lotta europea.

La finale di Enrica Rinaldi è, dunque, uno dei momenti clou e più attesi per l'Italia, che spera di celebrare un ritorno sul podio continentale grazie alla sua determinazione e al suo impegno nella categoria -76 kg, un risultato che coronerebbe un percorso di grande valore.