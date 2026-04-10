Loveth Omoruyi, schiacciatrice della Megavolley Vallefoglia, ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, dal recente trionfo in Challenge Cup alle difficoltà superate. Dopo “due stagioni traumatiche a Chieri”, la giocatrice ha ritrovato la “fiducia” a Vallefoglia e in Nazionale, elementi chiave per il suo rilancio.

La nativa di Lodi ha espresso grande emozione per la vittoria della Challenge Cup, il primo successo europeo per la società marchigiana, ottenuto sconfiggendo il Panathinaikos Atene in trasferta con un netto 0-3. “Un successo molto emozionante”, ha dichiarato Omoruyi, sottolineando come l'obiettivo sia stato raggiunto “vincendo in casa loro” e descrivendo come “speciale” il momento dell'ultimo punto con il palazzetto ammutolito.

La sua prestazione è stata cruciale, con 10 punti realizzati nei momenti decisivi.

Le esperienze a Chieri sono state definite da Omoruyi come “due anni difficili, non belli”, segnati da infortuni e problemi. In quel contesto, l'approdo in Nazionale le ha ridato la fiducia necessaria, una sensazione poi pienamente ritrovata a Vallefoglia. Qui, ha potuto “esprimersi al meglio ed essere me stessa”, grazie anche a un ambiente “speciale” e all'ottima intesa con l'allenatore.

Il percorso di crescita e la filosofia di gioco

Nonostante la giovane età, Omoruyi vanta già un percorso significativo. Ha sempre creduto che “solo il campo dimostra i fatti”, rifiutando l'etichetta di “predestinata”. Il suo obiettivo è “migliorare, ogni giorno”, concentrandosi su ogni aspetto del suo ruolo di posto quattro, sia in attacco che in difesa, pur riconoscendo l'attacco come suo punto di forza.

Tra le tappe fondamentali della sua carriera, Omoruyi ha citato l'arrivo al Club Italia nel 2017, un'opportunità “non di poco conto” in Serie A. Le esperienze successive a Conegliano, al fianco di “compagne straordinarie”, e a Busto Arsizio, dove ha avuto “spazio in campo per dimostrare” le sue capacità, sono state cruciali per la sua formazione.

Obiettivi futuri e ispirazioni

Guardando al futuro, Omoruyi non si pone aspettative particolari, ma intende chiudere al meglio la stagione con Vallefoglia, per poi concentrarsi sugli impegni con la Nazionale, dove la competizione è sempre alta. Ha confermato la sua permanenza a Vallefoglia per il prossimo anno. La giocatrice ha espresso grande ammirazione per Myriam Sylla, considerandola un punto di riferimento per il suo “carattere speciale”.

Il percorso di Loveth Omoruyi, costellato da ostacoli e successi, evidenzia la sua resilienza e la costante ricerca di crescita, con la fiducia ritrovata come motore principale del suo continuo sviluppo sportivo.