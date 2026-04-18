La Cucine Lube Civitanova si appresta a vivere un momento cruciale nella semifinale di Superlega. Sabato, alle ore 18, l'Eurosuole Forum sarà teatro di Gara 4 contro Rana Verona, un appuntamento che si preannuncia elettrizzante e che vedrà un palazzetto già completamente esaurito. I marchigiani, forti del vantaggio di 2-1 nella serie, hanno tra le mani il primo match point per conquistare l'accesso alla finale, spinti dal calore del proprio pubblico.

Una serata tra record e ambizioni

La sfida di sabato non sarà solo decisiva per la qualificazione, ma riserverà anche momenti speciali per alcuni protagonisti.

Mattia Boninfante festeggerà la sua centesima presenza in Superlega, un traguardo significativo nella sua carriera. Altro record in vista per Marko Podrašcanin che, con soli due punti, potrebbe superare il leggendario Luigi Mastrangelo, diventando uno dei centrali più prolifici nella storia della massima serie. L'atmosfera all'Eurosuole Forum sarà carica di attesa, con i tifosi dei Predators pronti a sostenere i biancorossi verso l'obiettivo finale.

Il percorso verso il match point

La Cucine Lube Civitanova ha saputo ribaltare le sorti della semifinale, conquistando due vittorie consecutive dopo la sconfitta iniziale. In particolare, il successo in Gara 3, ottenuto al tie-break in trasferta, ha dimostrato la determinazione della squadra.

Ora, con il primo match point a disposizione, i biancorossi puntano a raggiungere la Sir Susa Scai Perugia in finale. Dal canto suo, Rana Verona è chiamata a una prestazione di grande orgoglio e carattere per prolungare la serie e mantenere vive le proprie speranze di qualificazione.

La determinazione della Lube

Per la formazione di Giampaolo Medei, questa è un'opportunità concreta per tornare in finale a distanza di un anno. La spinta del pubblico di casa, che ha già garantito il sold out dell'Eurosuole Forum, rappresenta un fattore determinante e un'ulteriore iniezione di entusiasmo per i tifosi. Nonostante la Lube abbia concluso la Regular Season in sesta posizione, ha saputo dimostrare sul campo la propria capacità di competere ai massimi livelli, eliminando avversari di calibro come l'Itas Trentino e ora mettendo sotto pressione Verona, detentrice della Coppa Italia.

La squadra è pronta a capitalizzare il vantaggio acquisito.

L'ambiente è carico, come testimoniato dalle parole di Alex Nikolov, che ha enfatizzato l'importanza del servizio come elemento chiave per chiudere la serie. Nikolov ha dichiarato: “La nostra adrenalina si sentirà nell’aria… Qui diventa difficile per chiunque affrontarci quando siamo determinati e in fiducia”. Un messaggio chiaro che sottolinea la concentrazione e la fiducia del gruppo in vista di questo appuntamento cruciale.