Gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 hanno vissuto un momento di profondo significato e grande emozione, partecipando a un'udienza privata in Vaticano. La delegazione, guidata dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha incontrato Papa Leone XIV il giorno successivo alla visita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consolidando così il legame tra il mondo dello sport e i più alti valori universali e istituzionali.

Durante l'incontro con il Santo Padre, Luciano Buonfiglio ha espresso parole di sentita gratitudine, ponendo l'accento sulla stretta correlazione tra i principi fondamentali che animano la pratica sportiva e quelli che guidano l'esistenza di ogni individuo.

“Le siamo grati per le sue parole, lei ha esaltato i valori dello sport e ogni giorno portiamo avanti il suo messaggio perché i valori dello sport sono i valori della vita”, ha affermato Buonfiglio, rivolgendosi a Papa Leone XIV di fronte agli atleti e alle numerose autorità presenti. Questo messaggio ha risuonato come un forte richiamo all'etica e alla responsabilità che lo sport porta con sé.

L'importanza dell'udienza in Vaticano per Milano Cortina 2026

Il presidente del CONI ha inoltre condiviso il suo desiderio, coltivato fin dall'inizio del suo mandato, di poter incontrare il Pontefice. “Le siamo grati per i suoi messaggi. Dal primo giorno in cui sono stato eletto desideravo essere qui. Fortuna ha voluto che ci fossero le Olimpiadi che ci hanno reso orgogliosi”, ha aggiunto Buonfiglio, evidenziando l'orgoglio e il senso di responsabilità che pervadono la delegazione italiana in vista dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali.

L'udienza ha rappresentato un'occasione per ribadire l'impegno dell'Italia nel promuovere uno sport che sia veicolo di pace e fratellanza.

L'evento si è svolto nella storica Sala Clementina in Vaticano, un ambiente di grande prestigio che ha conferito ulteriore solennità all'incontro. La presenza congiunta degli atleti olimpici e paralimpici ha rafforzato in maniera tangibile il messaggio di inclusione, di rispetto reciproco e di superamento delle barriere, valori che lo sport è in grado di veicolare con forza a livello globale. Questo momento ha sottolineato come lo sport possa essere un potente strumento di unione e ispirazione.

La trasmissione dell'evento: un'occasione per il pubblico

Per permettere a un pubblico vasto di partecipare a questo significativo appuntamento, l'incontro tra Papa Leone XIV e gli atleti di Milano Cortina 2026 sarà oggetto di trasmissione.

L'evento verrà trasmesso in diretta su Play2000 e successivamente in differita su Tv2000. La diretta è programmata per giovedì 9 aprile alle ore 10.30, mentre la differita sarà disponibile dalle ore 23.30, offrendo così diverse opportunità per seguire l'udienza.

Questo importante appuntamento si inserisce nel più ampio percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, ponendo l'accento sul ruolo cruciale dei valori etici e sociali all'interno del contesto sportivo. L'attenzione sia istituzionale che mediatica rivolta a questi temi contribuisce in modo significativo a rafforzare il messaggio di unità, di speranza e di solidarietà che lo sport, nella sua essenza più pura, è in grado di offrire alla società contemporanea. L'evento si configura come un ulteriore tassello nella promozione di uno sport che sia non solo competizione, ma anche esempio di vita.