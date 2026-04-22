Luigi Suigo, pivot classe 2006 e attuale giocatore del Mega Belgrado, ha ufficialmente dichiarato la propria eleggibilità per il Draft NBA 2026. Il giovane talento ha inserito il suo nome nella lista dei candidati, puntando al grande salto nel basket professionistico americano.

Impegnato nella Lega Adriatica, Suigo registra una media di 19 minuti, 8,1 punti, 5,3 rimbalzi e una stoppata a partita. Il Mega Belgrado è noto per lo sviluppo di giovani prospetti, avendo lanciato talenti come Nikola Jokic, Boban Marjanovic, Vasilije Micic, Ivica Zubac, Timothé Luwawu‑Cabarrot e Nikola Pekovic, un ambiente ideale per la sua crescita.

Prospettive e Scenari Futuri

Il giovane centro ha suscitato interesse anche nel circuito NCAA, mantenendo aperte le opzioni sia per il Draft NBA sia per un'esperienza nel campionato universitario americano. Le proiezioni dei mock draft lo collocano tra la fine del primo giro e l'inizio del secondo, sebbene alcune analisi suggeriscano una possibile scelta nel 2027.

La data limite per ritirare la dichiarazione d'eleggibilità è il 13 giugno. Suigo, con i suoi 221 cm di altezza, ha già esordito con la Nazionale italiana, mostrando qualità notevoli per un centone atipico, capace di combinare presenza sotto canestro e abilità nel tiro da lontano. L'evento del Draft NBA si terrà nelle serate del 23 e 24 giugno.

Dettagli e Riconoscimenti

Considerato tra i migliori prospetti del basket italiano, Suigo è cresciuto nel vivaio dell’Olimpia Milano. Ha scelto di tentare il grande salto dichiarandosi eleggibile per il Draft NBA. La scadenza per ritirare la candidatura è il 13 giugno, con la possibilità di essere scelto verso la fine del primo giro e l'opzione NCAA ancora valida.

Il talento italiano ha conquistato l'argento ai Mondiali Under 17 nel 2024 e collezionato quattro presenze con la Nazionale maggiore, confermando le sue promettenti capacità a livello internazionale.