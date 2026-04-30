Arthur Fils si appresta ad affrontare Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Madrid, una sfida che si preannuncia cruciale per il giovane tennista francese. Fils ha conquistato l'accesso al penultimo atto del torneo superando il ceco Jiri Lehecka con un convincente 6-3, 6-4. Il ventunenne, che in precedenza non aveva mai ottenuto una vittoria né un set nelle edizioni passate del torneo spagnolo, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Sono molto felice di essere in semifinale qui, perché negli ultimi due anni a Madrid non avevo mai vinto né una partita né un set,” ha dichiarato Fils, sottolineando come le condizioni di gioco più lente e pesanti del campo lo favoriscano.

“Quando le condizioni sono più lente e pesanti mi sento bene. So che con la mia forma fisica posso reggere per tre o quattro ore in queste condizioni. Mi sento molto bene.”

Il confronto con Sinner sarà il secondo in carriera per Fils, che in precedenza aveva ceduto all'azzurro a Montpellier nel 2023, su una superficie dura indoor. Nonostante il precedente, il francese guarda alla partita con determinazione e spirito di apprendimento. “Vedrò a che punto sono e ne trarrò delle conclusioni. Che vinca o che perda, ci saranno molte cose da imparare,” ha affermato. Fils ha evidenziato l'ottimo stato di forma di entrambi i giocatori: “Non ho perso una partita sulla terra, e nemmeno Jannik. Lui ha molta fiducia, io anche.

Penso che sarà divertente, so che posso girare le partite così, ne sono capace. Sarà un match ad altissima intensità.” Riconoscendo la forza dell'avversario, ha aggiunto: “Jannik sta giocando molto bene in questo momento. Ho guardato la partita con Jodar: avrebbe potuto girare diverse volte a favore dell'avversario, ma lui è molto forte mentalmente e l'ha portato a casa. Dovrò essere al massimo dall’inizio alla fine. Non vedo l’ora di iniziare il match, e come contro qualunque avversario scenderò in campo per vincere.”

Il percorso di Fils e il precedente con Sinner

Arthur Fils ha dimostrato una notevole solidità e crescita nel corso del Masters 1000 di Madrid, culminata con la vittoria su Lehecka.

Il tennista, che compirà 21 anni, ha evidenziato una notevole resistenza fisica e mentale, come testimoniato dalle sue stesse parole sulla capacità di sostenere incontri prolungati e impegnativi. L'unico precedente tra Fils e Sinner risale al torneo di Montpellier del 2023, dove l'italiano si impose sul cemento indoor. Entrambi i contendenti arrivano a questa semifinale con un record immacolato sulla terra battuta in questa stagione, promettendo un duello di altissimo livello tecnico e agonistico.

La crescita di Arthur Fils nel circuito

Arthur Fils si distingue come il primo tennista francese a raggiungere la semifinale a Madrid da quando il torneo è stato spostato sulla terra battuta nel 2009.

Questa performance eccezionale si inserisce in una striscia di nove vittorie consecutive per il ventunenne, che ha recentemente conquistato il titolo all'ATP 500 di Barcellona. Nel suo cammino verso la semifinale di Madrid, Fils ha superato avversari qualificati come Ignacio Buse, Emilio Nava, Tomas Martin Etcheverry e Jiri Lehecka, mostrando un progresso costante e una grande adattabilità. Dal canto suo, Jannik Sinner si presenta a questo appuntamento con un impressionante record di ventisei vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, confermando il suo status di uno dei giocatori più in forma e dominanti del circuito mondiale.