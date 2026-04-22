Una giornata difficile ha segnato l'esordio degli italiani al Masters 1000 di Madrid, con numerosi azzurri costretti a salutare il torneo già al primo turno. Il tabellone maschile e quello femminile hanno visto le eliminazioni eccellenti di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto, un bilancio complessivamente amaro per il tennis tricolore sulla terra rossa spagnola.

Esordi amari nel tabellone maschile

Tra i primi a scendere in campo, Lorenzo Sonego, attuale numero 62 del ranking ATP, non è riuscito a superare l'ostacolo rappresentato dal serbo Dusan Lajovic.

Quest'ultimo, numero 138 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha imposto il proprio gioco, battendo l'azzurro con un punteggio di 6-3, 7-6. Sonego ha lottato, ma non è riuscito a trovare la chiave per ribaltare l'andamento di un match che lo ha visto costantemente inseguire.

Anche per Mattia Bellucci, numero 78 del ranking mondiale, l'avventura madrilena si è conclusa prematuramente. Il bosniaco Damir Dzumhur, numero 84 ATP, ha dimostrato maggiore solidità, prevalendo con un netto 6-2, 6-4. Bellucci non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis, cedendo il passo all'avversario in due set.

La delusione più grande, forse, è arrivata con l'eliminazione di Matteo Berrettini. L'azzurro, tra i nomi più attesi, è stato sconfitto dal croato Dino Prizmic, numero 87 del mondo e anch'egli emergente dalle qualificazioni.

Prizmic ha giocato un incontro solido, chiudendo con il punteggio di 6-3, 6-4 e guadagnandosi così il diritto di affrontare Ben Shelton nel prossimo turno. Questa sconfitta ha avuto un impatto significativo per Berrettini, che, a seguito del risultato, è uscito dalla top 100 mondiale.

Cocciaretto eliminata nel WTA 1000

Nel circuito femminile, le speranze italiane erano riposte anche in Elisabetta Cocciaretto. La venticinquenne di Fermo, posizionata al numero 41 della classifica mondiale, ha affrontato la statunitense Alycia Parks, numero 84 del ranking e giunta al tabellone principale dalle qualificazioni. Nonostante l'impegno, Cocciaretto non è riuscita a imporsi, subendo una sconfitta per 6-3, 6-2.

L'azzurra ha faticato a trovare il ritmo e la consistenza necessari per contrastare il gioco aggressivo della sua avversaria, chiudendo anzitempo la sua partecipazione al torneo WTA 1000 di Madrid.

Bilancio negativo per il tennis italiano a Madrid

La giornata del 22 aprile si è rivelata un vero e proprio banco di prova per i sei tennisti italiani impegnati sui campi di Madrid, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Le eliminazioni di Sonego, Bellucci, Berrettini e Cocciaretto al primo turno hanno delineato un quadro di difficoltà generalizzata per la spedizione azzurra. In particolare, la sconfitta di Berrettini ha avuto un risvolto notevole sul suo ranking, portandolo fuori dalle prime cento posizioni.

Questo avvio di torneo, caratterizzato da un'ondata di sconfitte precoci, impone una riflessione e la ricerca di un pronto riscatto nei prossimi appuntamenti sulla terra battuta, dove il tennis italiano cercherà di invertire la rotta e dimostrare il proprio valore.