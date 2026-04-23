L'ATP Masters 1000 di Madrid ospita una sfida di grande interesse per i trentaduesimi di finale. Sul campo in terra battuta si affronteranno il polacco Hubert Hurkacz e l'italiano Lorenzo Musetti. L'appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile, con inizio alle ore 09:00. Il match mette di fronte due giocatori con percorsi e posizioni in classifica differenti: da una parte Musetti, numero 9 del mondo e specialista della superficie, dall'altra Hurkacz, numero 63, un giocatore dal servizio potente che cerca di adattare il suo gioco esplosivo anche al rosso.

La posta in palio è l'accesso al turno successivo in uno dei tornei più prestigiosi della stagione su terra battuta.

Musetti favorito, Hurkacz cerca il colpaccio

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un chiaro favorito: Lorenzo Musetti. La fiducia nel tennista italiano è evidente. 10Bet quota la vittoria di Musetti a 1.38, mentre un successo di Hubert Hurkacz è dato a 2.90. William Hill offre l'italiano a 1.40 e il polacco sempre a 2.90. Leggermente più alta la valutazione su Betfair, dove la vittoria di Musetti paga 1.42 e quella di Hurkacz sale fino a 2.95. Questa disparità si spiega con il ranking e la superficie. Musetti è un top 10 mondiale e ha nella terra battuta il suo terreno di caccia preferito, dove può esprimere al meglio il suo talento.

Hurkacz, sebbene temibile, ha costruito le sue fortune su superfici più rapide dove il suo servizio devastante è più difficile da arginare. Nonostante il polacco arrivi da una vittoria convincente, il pronostico pende decisamente dalla parte dell'italiano, considerato più a suo agio nelle condizioni di gioco di Madrid.

Hurkacz, numeri da incorniciare contro un Musetti in cerca di ritmo

Lo stato di forma dei due giocatori presenta un quadro contrastante. Hubert Hurkacz si presenta forte di una performance solidissima nel suo match d'esordio a Madrid contro Jaime Faria, vinto con un doppio 6-3. Il servizio, sua arma principale, ha funzionato alla perfezione: 12 ace e zero doppi falli. Ha messo in campo il 66% di prime, vincendo l'87% dei punti quando la prima palla era in gioco.

Anche con la seconda di servizio è stato efficace, portando a casa il 75% dei punti. Questa solidità gli ha permesso di non concedere mai il servizio, annullando tutte e tre le palle break affrontate. A questa efficacia al servizio si è aggiunto un gioco offensivo pulito, con un bilancio di 28 vincenti a fronte di 14 errori non forzati, e un'ottima resa a rete (88% di punti vinti).

Di tutt'altro tenore è stata l'ultima partita di Lorenzo Musetti, che arriva a Madrid dopo la sconfitta subita ai quarti di finale del torneo di Barcellona per mano di Arthur Fils (3-6, 4-6). Le statistiche di quel match evidenziano alcune difficoltà per l'azzurro. Il servizio è stato meno incisivo del solito, con soli 2 ace e 2 doppi falli.

La vera criticità è emersa sulla seconda di servizio, con cui ha raccolto appena il 38% dei punti, un dato che lo ha esposto costantemente alla pressione dell'avversario. Inoltre, il gioco in risposta è stato completamente nullo: Musetti non è riuscito a conquistare nemmeno un game di risposta e non si è procurato neanche una palla break. Il saldo tra vincenti (11) ed errori non forzati (16) è stato negativo, segnale di una giornata in cui il suo tennis brillante non ha trovato il giusto ritmo. Pertanto, la sfida vedrà un Hurkacz in grande fiducia e con statistiche impeccabili contro un Musetti che dovrà necessariamente ritrovare efficacia al servizio e aggressività in risposta per superare l'ostacolo.

Classifica e precedenti: un divario da colmare

La differenza tra i due giocatori è marcata anche osservando la classifica mondiale ATP. Lorenzo Musetti occupa attualmente la nona posizione, con 3715 punti. Dall'altra parte della rete, Hubert Hurkacz si trova al 63° posto, con 845 punti. Entrambi i giocatori arrivano a questo torneo con la stessa posizione della settimana precedente. Questo divario di oltre 50 posizioni è uno degli elementi chiave che, sulla carta, favorisce Musetti. Non ci sono precedenti ufficiali recenti tra i due, il che aggiunge un elemento di incertezza alla sfida. Sarà interessante vedere come si confronteranno i loro stili di gioco: la creatività, il tocco e le rotazioni da terra battuta di Musetti contro la potenza pura del servizio e del dritto di Hurkacz.

L'adattabilità del polacco alla superficie lenta sarà la chiave per provare a colmare il gap tecnico e di classifica con l'italiano.

La partita si preannuncia come un affascinante duello tattico. Musetti cercherà di disinnescare la potenza del servizio di Hurkacz variando le risposte e provando a trascinare il polacco in scambi prolungati da fondo campo, dove la sua superiorità tecnica e la sua resistenza sulla terra battuta potrebbero fare la differenza. Per Hurkacz, l'obiettivo sarà diametralmente opposto: abbreviare gli scambi, comandare il gioco con il servizio e il primo colpo successivo, e venire a rete per chiudere il punto. La sua capacità di mantenere percentuali di servizio simili a quelle del primo turno sarà cruciale; se dovesse riuscirci, potrebbe mettere in seria difficoltà un Musetti che, come visto a Barcellona, può attraversare momenti di poca incisività in risposta. La sfida si giocherà sul filo dell'equilibrio tra la potenza di uno e l'arte tennistica dell'altro.