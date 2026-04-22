La prima giornata del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid si apre con un’importante presenza del tennis italiano, che vede quattro dei suoi atleti pronti a scendere in campo alla Caja Mágica. Tra i protagonisti attesi c’è Matteo Berrettini, che ha dovuto rivedere i suoi piani per l’esordio. Il ritiro del belga Raphaël Collignon, inizialmente designato come suo avversario, ha imposto un cambio dell’ultimo minuto. Berrettini affronterà ora Dino Prižmić, un giovane croato in costante crescita. Prižmić, attuale numero 87 del ranking mondiale, arriva dalla finale del Challenger di Monza, dove ha perso proprio contro Collignon.

Nato nel 2005 a Spalato, Prižmić è un profilo attentamente seguito, nonostante la sua ascesa sia stata rallentata da diversi infortuni. L’esordio per l’azzurro si preannuncia, dunque, tutt’altro che agevole.

Oltre a Berrettini, altri tre tennisti italiani saranno impegnati in questo “day-1” madrileno. Sul campo 6, che si preannuncia una sorta di “Little Italy”, Mattia Bellucci sfiderà il bosniaco Damir Džumhur. Questo incontro rievoca un precedente dello scorso anno, caratterizzato da momenti di tensione, in particolare al momento della stretta di mano. Lorenzo Sonego, invece, se la vedrà con il serbo Dušan Lajović, proveniente dalle qualificazioni. Per Sonego, l’obiettivo primario è ritrovare buone sensazioni e fiducia nel proprio gioco.

Infine, Federico Cinà, in tabellone grazie a una wild card, cercherà di replicare l’ottima prestazione del 2025, quando ottenne la sua prima vittoria nel 1000 madrileno contro il danese Elmer Møller.

Sinner attende il suo avversario per l’esordio a Madrid

L’attesa è alta per l’esordio di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, che entrerà in scena direttamente dal secondo turno del torneo. Il suo primo avversario sarà determinato dalla sfida tra i due francesi Benjamin Bonzi e Titouan Droguet. Il vincitore di questo incontro, infatti, affronterà Sinner nel suo debutto a Madrid, previsto per venerdì 24 aprile. È interessante notare che Bonzi è già stato battuto tre volte dall’azzurro in altrettanti match, mentre Droguet non è mai stato affrontato in carriera da Sinner.

L’esordio del fuoriclasse azzurro è uno degli eventi più attesi, data la sua posizione di vertice nel ranking mondiale e il suo ruolo di favorito.

Il cammino degli azzurri nel Masters 1000 spagnolo

Il Masters 1000 di Madrid rappresenta una tappa cruciale nella stagione sulla terra battuta, sebbene le condizioni di gioco nella capitale spagnola presentino caratteristiche molto diverse rispetto a quelle del Roland Garros, considerato il vero obiettivo stagionale per molti dei principali protagonisti. Il torneo, sotto la direzione di Feliciano López, deve affrontare la consuetudine di rinunce e forfait, una tendenza ormai radicata che evidenzia le difficoltà di incastro nel calendario internazionale del tennis.

Per quanto riguarda il percorso di Jannik Sinner, il suo cammino nel torneo potrebbe proseguire con il terzo turno tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, gli ottavi di finale martedì 28 aprile e i quarti di finale tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile. Gli appassionati italiani seguiranno con grande attenzione non solo il cammino del numero uno, ma anche le prestazioni degli altri azzurri, in un’edizione che si preannuncia ricca di spunti e di sfide avvincenti.