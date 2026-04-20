Il Madrid Open, quarto torneo Masters 1000 della stagione, prende il via con le sue fasi preliminari. Quattro tennisti italiani si preparano ad affrontare le qualificazioni maschili, un percorso cruciale che si svolgerà tra oggi e domani presso la Caja Mágica. I riflettori sono puntati su Matteo Arnaldi, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino.

Gli accoppiamenti degli azzurri nel tabellone cadetto

Il sorteggio del tabellone cadetto maschile ha delineato le sfide. Matteo Arnaldi affronterà Dusan Lajovic, avversario esperto sulla terra rossa.

Francesco Maestrelli incontrerà il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer, considerato un talento emergente. Stefano Travaglia sfiderà il georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre Andrea Pellegrino si misurerà con l'americano Martin Damm. Ogni match è fondamentale per l'accesso al main draw.

L'obiettivo: il tabellone principale del Masters 1000

Il tabellone di qualificazione maschile è stato sorteggiato alla vigilia del main draw, che inizierà domani alle ore 11. L'obiettivo per i quattro italiani è chiaro: superare le qualificazioni e assicurarsi un posto nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid.

Il Madrid Open: un evento di rilievo sulla terra battuta

Il Madrid Open è un appuntamento di grande importanza nel calendario tennistico, essendo il quarto Masters 1000 dell'anno.

L'evento si terrà dal 22 aprile al 3 maggio sulla terra rossa della Caja Mágica. Il sorteggio del tabellone principale è in programma per oggi alle ore 11.

Il main draw vanta già una significativa presenza italiana. Tra i nomi già qualificati figurano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Federico Cinà. La loro partecipazione garantisce una forte rappresentanza azzurra.