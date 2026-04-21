Il tecnico italiano Roberto Mancini, alla guida dell'Al Sadd, aveva già celebrato la conquista del campionato qatariota, un traguardo che sembrava ormai saldamente acquisito. Tuttavia, questa gioia si è rivelata effimera e di breve durata. Un inatteso sviluppo ha infatti scosso il panorama calcistico locale: la federazione del Qatar ha accolto un ricorso presentato dall'Al Shamal, la squadra che occupava la seconda posizione in classifica. Questa decisione ha avuto come conseguenza l'annullamento della vittoria a tavolino che aveva consegnato il titolo al club di Mancini.

Di conseguenza, la corsa per il prestigioso trofeo è stata completamente riaperta, e il verdetto finale sarà pronunciato solo al termine dell'ultima e decisiva giornata di campionato, promettendo un epilogo ricco di suspense.

Il Contesto del Ricorso e la Decisione Federale

Il 13 aprile, l'Al Sadd aveva festeggiato in anticipo la vittoria del campionato, un esito che era stato determinato dalla sconfitta subita dall'Al Shamal in una partita cruciale contro il Qatar SC. Tuttavia, l'Al Shamal non ha accettato passivamente l'esito di quella gara e ha prontamente presentato un reclamo formale alle autorità calcistiche. Il fulcro di tale ricorso riguardava una presunta e grave violazione del regolamento sulle sostituzioni da parte del Qatar SC durante l'incontro in questione.

Secondo quanto contestato, dopo l'espulsione di un giocatore straniero dal campo, l'allenatore del Qatar SC avrebbe effettuato una sostituzione non conforme alle norme: avrebbe infatti rimpiazzato un calciatore di nazionalità qatariota con un altro giocatore straniero. Questa specifica pratica è espressamente vietata dalle direttive federali, le quali sono state istituite con l'obiettivo di limitare l'impiego di atleti non locali e, al contempo, promuovere lo sviluppo e l'inserimento dei talenti calcistici del Qatar. La federazione, dopo un'attenta analisi dei fatti e del regolamento, ha dato pieno accoglimento al ricorso presentato dall'Al Shamal, riconoscendo la fondatezza delle argomentazioni.

Questa sentenza ha avuto l'effetto immediato di annullare il risultato precedentemente convalidato, riaprendo così in modo clamoroso e inaspettato la contesa per il titolonazionale.

La Corsa al Titolo Riaperta: Tutto si Decide all'Ultima Giornata

Con l'accoglimento del ricorso e la conseguente decisione della federazione, il quadro del campionato qatariota è stato radicalmente modificato. Il titolo, che fino a quel momento sembrava già matematicamente assegnato all'Al Sadd di Mancini, è tornato in bilico, con la classifica completamente aperta. L'incertezza e la tensione sono ora palpabili in vista dell'ultima e decisiva giornata di campionato. L'Al Sadd si trova di fronte alla necessità di scendere nuovamente in campo per difendere sul campo un titolo che credeva già suo, affrontando una pressione e un'aspettativa inaspettate.

Parallelamente, l'Al Shamal ha ottenuto una nuova e concreta opportunità di ribaltare il verdetto finale, avendo la possibilità di conquistare il prestigioso campionato attraverso una prestazione determinante nell'ultimo incontro. La vicenda ha suscitato un'ampia risonanza e un notevole interesse nel panorama calcistico del Qatar, con l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori e dei tifosi che si concentra ora interamente sull'imminente ultima giornata, la quale sarà cruciale per l'assegnazione definitiva del trofeo.