Noumory Keita, attaccante di Verona, reduce da una stagione di successo (Coppa Italia, secondo posto in regular season, 313 punti), potrebbe presto vestire la maglia della Nazionale Italiana. Il ventiquattrenne attende il passaporto italiano, cruciale per l'ingresso in azzurro.

Giuseppe Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, ha confermato il via libera dal Mali. Si attendono i documenti per verificare partite ufficiali giocate con la selezione maliana. "Le regole internazionali sono cambiate, ma lui gioca nel nostro campionato da tre anni e diventerà italiano", ha dichiarato Manfredi, aggiungendo: "Non faremo in tempo per gli Europei, ma per i Mondiali dell’anno prossimo ci auguriamo di sì".

Regole FIVB e Nazionale

Le norme FIVB sono più stringenti: massimo due naturalizzati per Nazionale e divieto di cambio Federazione dopo gare ufficiali. La situazione di Keita, militante nel Mali, richiede chiarimenti. Il suo inserimento sarebbe un rinforzo per l'Italia, grazie a potenza e versatilità.

La sua presenza in azzurro implicherebbe revisione tattica. Nel reparto schiacciatori, con Alessandro Michieletto, Daniele Lavia (ottimi ricettori) e Mattia Bottolo, la concorrenza è alta. L'ipotesi di convertirlo opposto, sfruttando la sua forza, è sul tavolo ma richiederà tempo e valutazioni, considerando Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta.

Tutela e investimenti nel volley

Manfredi ha toccato altri temi: evitare futuri "casi Lavia" con assicurazioni adeguate per atleti e club.

La crescita esponenziale del settore giovanile post successi mondiali ha evidenziato carenza di impianti; la Federazione investirà "10 milioni in palestre di quartiere" per 15-20 nuovi impianti, progetto chiave.

Il percorso di Noumory Keita verso la maglia azzurra è aperto, sperando di vederlo protagonista ai prossimi Mondiali. La sua presenza rappresenterebbe un valore tecnico e un simbolo di integrazione per la Nazionale Italiana maschile.