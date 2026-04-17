Il mondo del basket piange la scomparsa di Oscar Schmidt, uno dei più grandi cestisti della storia, venuto a mancare all'età di 68 anni. Unico brasiliano nella Hall of Fame dell'NBA e icona della Juve Caserta, Schmidt si è spento in ospedale nello stato di San Paolo, in Brasile, dopo un ricovero d'urgenza per un malore. Lottava da quindici anni contro un tumore al cervello, diagnosticato nel 2011, che lo aveva costretto a numerosi interventi e trattamenti, sebbene negli ultimi tempi avesse scelto di interrompere la chemioterapia.

Conosciuto globalmente come "Mão Santa" (Mano Santa) per la sua straordinaria precisione al tiro, Oscar Schmidt ha lasciato un'impronta indelebile.

Con i suoi 2,05 metri di altezza, detiene il record brasiliano di cinque partecipazioni olimpiche consecutive, unico atleta a superare i 1.000 punti nella storia dei Giochi. Con la Nazionale verdeoro, ha vinto tre campionati sudamericani, un Panamericano e il bronzo ai Mondiali del 1978. Un momento iconico fu la storica vittoria ai Giochi Panamericani di Indianapolis del 1987, dove guidò il Brasile a un trionfo per 120 a 115 sugli Stati Uniti, infliggendo agli americani la loro prima sconfitta in casa nella storia della manifestazione.

La leggenda del "Mão Santa" tra Italia e record mondiali

La sua carriera da record lo ha visto protagonista anche nel campionato italiano. Con la maglia della Juvecaserta, ha raggiunto il primo posto nella classifica assoluta dei punti realizzati, mantenendo tuttora il primato di miglior marcatore straniero con 13.957 punti e una media di 34,6 punti per gara.

In Italia, è stato il giocatore che più volte ha superato quota 50 punti in una singola partita (28 volte su 403 gare). A riconoscimento del suo immenso contributo, la Juvecaserta ha ritirato la sua maglia numero 18 e nel 2016 gli ha conferito la cittadinanza onoraria di Caserta.

Nel corso delle sue 25 stagioni da professionista, Oscar Schmidt ha totalizzato 49.703 punti, classificandosi al secondo posto tra i migliori realizzatori nella storia del basket mondiale. Alle Olimpiadi di Seul 1988, stabilì un record per una singola partita nel torneo, segnando 55 punti contro la Spagna. Con la nazionale brasiliana ha concluso la sua traiettoria con 7.693 punti in 326 partite ufficiali, disputate tra il 1977 e il 1996.

Il commosso ricordo della famiglia e l'eredità globale

La notizia della scomparsa ha generato profonda commozione. Il figlio Felipe, che pochi giorni prima aveva ricevuto un omaggio dal Comitato Olimpico Brasiliano in rappresentanza del padre, ha espresso il suo dolore con un toccante messaggio sui social: "Papà, mi mancherai. Onorerò tutto ciò che mi hai insegnato su come essere un uomo e cercherò di essere almeno il 10% dell'essere umano che sei stato. Sei stato un esempio di vita per me e non ti dimenticherò mai, mai". La veglia funebre sarà riservata alla famiglia. Oscar Schmidt lascia la moglie Maria Cristina e i figli Felipe e Stephanie.

Riconosciuto universalmente per la sua genialità e il suo impatto globale, Schmidt è stato inserito nella Hall of Fame della FIBA e, in un caso senza precedenti, anche in quella dell'NBA, pur non avendo mai giocato nel campionato statunitense. È stato inoltre eletto tra i 100 migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi, lasciando un'eredità che trascende i numeri e i numerosi trofei, e che continuerà a ispirare generazioni.