Yeman Crippa ha scritto una pagina importante dell’atletica italiana, trionfando alla Maratona di Parigi. Alla sua sesta esperienza sui 42,195 chilometri, l’atleta azzurro ha tagliato per primo il traguardo nella capitale francese, imponendosi in una delle maratone più prestigiose. Il ventinovenne ha fermato il cronometro su 2h05:18, migliorando di quarantotto secondi il proprio record personale (ottenuto a Siviglia nel 2024) e diventando il secondo italiano di sempre sulla distanza, alle spalle di Iliass Aouani. Un trionfo che lo rende il primo italiano a conquistare la Maratona di Parigi e il primo europeo a farlo dopo ventiquattro anni.

Crippa ha condotto la gara con grande determinazione, mantenendo la testa del gruppo per gran parte del percorso. Al passaggio del quarantesimo chilometro, l’azzurro era rimasto in compagnia di tre avversari: l’etiope Bayelign Teshager, il keniano Sila Kiptoo e il gibutiano Mohamed Ismail. Negli ultimi chilometri, Crippa ha aumentato il ritmo, staccando i rivali e andando a conquistare la vittoria. Alle sue spalle si sono classificati Teshager (2h05:23), Kiptoo (2h05:28) e Ismail (2h05:38).

Le dichiarazioni di Crippa dopo il successo

Al termine della gara, Yeman Crippa ha espresso la sua soddisfazione: "La mia carriera da maratoneta inizia oggi, finalmente ho trovato la strada giusta. È stato incredibile: al 33° chilometro ho capito che sarebbe stata la mia giornata e, vedendo gli avversari in difficoltà al 39°, ho deciso di attaccare.

Oggi mi sono riscattato dal 25° posto di Parigi ai Giochi Olimpici; si apre una pagina nuova, ho scoperto di avere feeling con la maratona".

Il successo di Parigi segna un punto di svolta per Crippa, dopo mesi difficili, inclusi i ritiri nelle maratone di Londra e ai Mondiali 2025 e una prestazione non brillante a Valencia. Solo poche settimane prima, l’azzurro aveva stabilito il nuovo record italiano nella mezza maratona a Napoli con il tempo di 59:01, segno di una crescita costante che ha trovato la sua consacrazione sulle strade francesi.