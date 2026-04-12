Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d'oro nella mezza maratona di marcia ai Mondiali a squadre di Brasilia. L'atleta pugliese ha sferrato l'attacco decisivo nell'ultimo chilometro, tagliando il traguardo con l'eccellente tempo di 1h27’25’’.

La vittoria è stata definita dallo stesso Fortunato come "inaspettata". "Pensare di poter battere il campione mondiale Bonfim a casa sua e il giapponese Yamanishi, fresco di record del mondo, non era sicuramente nei miei piani", ha dichiarato, evidenziando l'impresa contro avversari di calibro.

Il trionfo inatteso

Il marciatore pugliese ha superato atleti di primissimo piano come il brasiliano Caio Bonfim, campione mondiale della 20 km, e il giapponese Toshikazu Yamanishi, detentore del record del mondo. La sua rimonta straordinaria nell'ultimo chilometro è stata la chiave del successo, dimostrando notevole gestione della gara.

La sfida è stata ardua: "Mi sono esposto un po' troppo nei primi chilometri: con la mente è stato difficile rimanere fiducioso e concentrato con due cartellini", ha raccontato Fortunato. Nonostante la pressione, ha mantenuto lucidità e determinazione. "Ma ce l'ho fatta. Ho messo un altro tassello e alla tenera età di 31 anni credo che sia arrivato il momento di prendere ogni risultato e godermelo", ha aggiunto, celebrando un successo che arricchisce la sua carriera.

I Mondiali di Brasilia: una svolta storica

I Mondiali a squadre di marcia di Brasilia rappresentano una svolta per la disciplina, introducendo per la prima volta le distanze standard della maratona (42,195 km) e della mezza maratona (21,097 km). L'Italia ha puntato su Francesco Fortunato, reduce da una stagione brillante, e su Massimo Stano, schierando i suoi atleti di punta.

La competizione, svoltasi il 12 aprile 2026, è la trentunesima edizione dei Campionati mondiali a squadre di marcia, organizzati da World Athletics. L'evento ha visto la partecipazione di 40 nazioni e 333 atleti, confermando il prestigio e l'importanza di questa manifestazione internazionale.