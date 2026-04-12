Ai Mondiali di marcia a squadre 2026, svoltisi a Brasilia, l’Italia si è confermata tra le nazioni protagoniste, conquistando un ricco bottino di medaglie e risultati di rilievo. La manifestazione ha regalato grandi emozioni, con gli atleti azzurri che si sono distinti sia nelle competizioni individuali che in quelle a squadre, mettendo in mostra talento e determinazione.

Fortunato d'Oro nella Mezza Maratona Maschile

La giornata di gare ha visto l'apertura con la mezza maratona femminile, dove tra le favorite figuravano la peruviana Kimberly García León, la spagnola Antía Chamosa e l’ucraina Lyudmila Olyanovska.

Per l’Italia hanno partecipato Nicole Colombi, Michelle Cantò, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi. Il momento clou per i colori azzurri è arrivato nella mezza maratona maschile, dove Francesco Fortunato ha trionfato conquistando la medaglia d’oro individuale. Fortunato ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h27’25”, grazie a un cambio di passo decisivo nell’ultimo tratto che gli ha permesso di staccare i diretti rivali Wakuma e Bonfim. Nella classifica a squadre di questa specialità, il Giappone ha ottenuto l’oro, seguito dalla Spagna con l’argento e dalla Cina con il bronzo. L’Italia ha sfiorato il podio, chiudendo al quinto posto con 62 punti. Tra gli atleti italiani, Cosi si è classificato trentesimo con 1h32’27”, mentre Picchiottino ha concluso trentunesimo in 1h33’21”.

Fiorini Argento e Oro a Squadre nella Maratona Femminile

La maratona femminile ha offerto una gara avvincente e incerta fino alla fine. La giovane Sofia Fiorini, al suo debutto nella nazionale assoluta, ha realizzato una prestazione eccezionale, conquistando una splendida medaglia d’argento. Fiorini ha stabilito il suo nuovo primato personale con il tempo di 3h25’42”, migliorando il precedente di 3h27’29”. Si è arresa solamente all’ecuadoregna Paula Torres, vincitrice in 3h24’37”. Il successo italiano è stato completato dal contributo fondamentale di Federica Curiazzi, che ha chiuso al quarto posto con 3h32’21”, ed Eleonora Giorgi, settima con 3h35’46”, nonostante una penalità di quattro minuti.

Grazie a questi piazzamenti, l’Italia ha meritatamente conquistato l’oro a squadre nella maratona femminile, precedendo Ecuador e Brasile.

Maratona Maschile: Argento a Squadre per l'Italia

Nella maratona maschile, il giapponese Hayato Katsuki ha dominato la competizione, tagliando il traguardo in solitaria con il tempo di 3h04’58”. Per l’Italia, Riccardo Orsoni ha ottenuto il secondo posto, mentre Massimo Stano, protagonista di un finale combattuto, ha concluso la sua prova al quinto posto. La squadra maschile italiana ha saputo conquistare l’argento a squadre, un risultato frutto anche delle buone prestazioni di Orsoni e Andrea Agrusti.

Successi Giovanili: L'Italia Brilla nelle Categorie Under 20

Le gare riservate agli under 20 hanno evidenziato la crescita del movimento italiano della marcia. Gli azzurri hanno collezionato diversi podi, a partire dal primo storico oro mondiale a squadre nella categoria maschile. La formazione era composta da Alessio Coppola, che ha anche conquistato il bronzo individuale con 41’16”, e Nicolò Vidal, classificatosi quarto con 41’25”. Anche tra le donne, l’Italia ha brillato: Serena Di Fabio ha chiuso la sua gara in seconda posizione con 46’21”, assicurandosi l’argento individuale e contribuendo all’argento a squadre, ottenuto anche grazie al decimo posto di Valentina Adamo con 48’57”. Questi risultati nelle categorie giovanili confermano un futuro promettente per la marcia italiana.