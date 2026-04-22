Il commissario tecnico della nazionale italiana femminile di ciclismo, Marco Velo, ha delineato con chiarezza lo stato attuale del movimento azzurro e gli ambiziosi obiettivi che attendono la squadra per la stagione in corso, con un focus primario sugli Europei e i Mondiali. Le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso della puntata di Bike Today andata in onda il 22 aprile 2026, offrono una panoramica dettagliata sul presente e sul futuro del ciclismo femminile italiano, in un momento di forte desiderio di riscatto dopo la delusione dei Mondiali di Kigali in Ruanda.

Velo ha ribadito con fermezza che “al centro del progetto resta Elisa Longo Borghini, leader indiscussa della squadra e tra le principali candidate alla conquista della maglia iridata”. Questa centralità sottolinea la necessità di un riscatto significativo nel 2026, puntando sull'esperienza e sul talento della campionessa per guidare il gruppo verso nuovi traguardi e successi.

Le atlete chiave per il futuro azzurro

Il CT ha individuato una rosa di atlete di punta, su cui si concentreranno le attenzioni in vista delle prossime e impegnative competizioni internazionali. Tra i nomi più attesi e su cui la federazione ripone grandi speranze figura Elisa Balsamo, definita dal tecnico come la “campionessa di riferimento” del movimento.

Accanto a lei, spicca Vittoria Guazzini, la cui versatilità la rende “protagonista anche a cronometro”, un aspetto cruciale nelle moderne gare ciclistiche.

Non mancano all'appello le giovani promesse, considerate il futuro del ciclismo italiano. Tra queste, Velo ha menzionato specificamente Eleonora Ciabocco e Federica Venturelli, atlete su cui si sta investendo per la crescita futura. Il quadro è completato da cicliste già affermate e in ottima forma, come Silvia Persico ed Eleonora Gasparrini, entrambe descritte come “brillanti nella stagione primaverile”, a testimonianza di un vivaio ricco e promettente.

Strategia e prospettive di crescita

La strategia delineata dal commissario tecnico è chiara: la squadra sta lavorando intensamente per individuare le migliori atlete da schierare agli Europei e ai Mondiali, con l’obiettivo primario di tornare pienamente competitive a livello internazionale.

Il progetto tecnico si fonda su un sapiente mix di esperienza consolidata e talento emergente, una combinazione che mira a garantire solidità e innovazione nel panorama ciclistico.

In questo contesto, Elisa Longo Borghini si conferma il punto di riferimento imprescindibile, attorno alla quale ruota un gruppo di atlete giovani e motivate, pronte a farsi valere e a conquistare un ruolo di primo piano nel panorama ciclistico mondiale. L'impegno è massimo per costruire un collettivo coeso e capace di affrontare con determinazione le sfide più ardue.

La visione del CT e la continuità del progetto

La nomina di Marco Velo a commissario tecnico della nazionale femminile su strada, avvenuta nel marzo 2025, ha segnato l'inizio di un percorso caratterizzato da una visione chiara e ambiziosa.

Dopo una lunga e fruttuosa esperienza con le cronometro maschili, Velo aveva accolto il nuovo ruolo definendolo “una sfida stimolante”. Già in quell'occasione, aveva indicato gli Europei e i Mondiali del 2025 come “obiettivi alla nostra portata”, dimostrando una precoce fiducia nelle potenzialità del movimento.

Questa prospettiva conferma la continuità del progetto tecnico e l'ambizione costante di mantenere alto il livello del ciclismo femminile italiano, proiettandolo verso risultati di prestigio. La stagione attuale si configura quindi come un momento cruciale, in cui la guida tecnica di Velo sarà fondamentale per valorizzare le punte di diamante e forgiare un gruppo solido e competitivo, capace di affrontare con successo le sfide future e riportare l'Italia ai vertici internazionali.