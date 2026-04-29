Marta Kostyuk ha sigillato il suo posto nelle semifinali del prestigioso torneo WTA 1000 di Madrid, consolidando una forma eccezionale con una striscia vincente di nove partite consecutive. L'atleta ucraina ha superato Linda Noskova con un risultato netto di 7‑6(1), 6‑0 sul campo della Caja Mágica, dimostrando determinazione e padronanza del gioco.

Il percorso dominante contro Noskova

Il confronto con Linda Noskova ha offerto momenti di grande intensità, in particolare nel primo set. Questa fase iniziale è stata caratterizzata da un "ingorgo" di break, con otto cambi di servizio che hanno reso la partita imprevedibile.

Nonostante l'alternarsi dei vantaggi, Kostyuk ha mantenuto la calma e ha preso il controllo nel tiebreak, chiudendo la frazione con un eloquente 7‑6(1). Nel secondo set, la tennista ucraina ha elevato ulteriormente il suo livello di gioco, dominando l'avversaria e imponendosi con un perentorio 6‑0. Questa vittoria le garantisce l'accesso alla sua seconda semifinale in un torneo WTA 1000, replicando il traguardo già raggiunto a Indian Wells nel 2024.

Una striscia vincente impressionante

La straordinaria serie di successi di Marta Kostyuk ha avuto inizio con la vittoria nel torneo di Rouen, conquistata appena nove giorni prima dell'appuntamento madrileno. Questa sequenza di nove vittorie rappresenta il miglior momento della sua carriera, evidenziando una crescita e una fiducia sempre maggiori.

Nel corso del torneo di Madrid, Kostyuk ha mostrato una solidità invidiabile, non avendo ancora ceduto un singolo set. Il suo cammino verso la semifinale è stato costellato di vittorie significative, tra cui spiccano i successi contro la numero cinque del seeding, Jessica Pegula (6‑2, 6‑4), Yulia Putintseva (6‑1, 6‑3) e Caty McNally (6‑2, 6‑3). Ora, l'attende una sfida contro Anastasia Potapova.

La sorprendente ascesa di Anastasia Potapova

La semifinale vedrà Marta Kostyuk confrontarsi con Anastasia Potapova, una giocatrice che ha compiuto un'impresa storica nel torneo di Madrid. Entrata nel tabellone principale come "lucky loser" – ovvero ripescata dopo una sconfitta nelle qualificazioni – Potapova è diventata la prima "lucky loser" a raggiungere una semifinale in un torneo WTA 1000 (o di categoria Tier I) dal lontano 1990.

Il suo percorso è stato avvincente, culminato nella vittoria contro Karolina Pliskova (6‑1, 6‑7(4), 6‑3). In quell'incontro, Potapova ha dimostrato resilienza, rimontando da 1‑3 nel set decisivo e aggiudicandosi gli ultimi cinque game, sigillando la sua qualificazione alla semifinale.