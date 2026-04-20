Una giornata ricca di emozioni contrastanti per Sergio Massidda ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. L'atleta sardo, impegnato nella categoria 65 kg a Batumi, ha vissuto l'amarezza dell'esclusione dalla classifica generale a causa di tre nulli nello strappo, ma ha saputo riscattarsi con una splendida medaglia di bronzo nello slancio.

La delusione nello strappo

Nonostante le ottime premesse per un piazzamento sul podio nel totale, Massidda ha dovuto fare i conti con una serie sfortunata di tentativi nell'esercizio di strappo. I tre tentativi, il primo a 140 kg e i successivi due a 141 kg, non sono stati convalidati, compromettendo così la sua partecipazione al concorso generale e lasciando un inevitabile rammarico per l'occasione sfumata.

Il trionfo nello slancio

Con grande determinazione, il 24enne si è ripresentato sulla pedana georgiana per l'esercizio di slancio, dove ha saputo esprimere il suo valore. Grazie ai 171 kg sollevati al secondo tentativo, Massidda ha conquistato un prezioso bronzo di specialità. Un risultato che lo ha posizionato alle spalle del bulgaro Ivan Dimov, con 172 kg, e del formidabile turco Muhammed Özbek, campione iridato in carica e detentore del record mondiale di totale, che ha sollevato 180 kg.

I risultati della competizione

La gara, svoltasi il 20 aprile 2026 a Batumi, presso lo Sports Palace, ha visto Muhammed Özbek dominare la categoria fino a 65 kg maschile. Nello slancio, Özbek ha primeggiato con 180 kg, seguito da Ivan Dimov con 172 kg e da Sergio Massidda con 171 kg. Per quanto riguarda il totale, l'oro è andato a Özbek con 323 kg, l'argento a Dimov con 317 kg, mentre il bronzo è stato conquistato dal turco Ferdi Hardal con 293 kg.