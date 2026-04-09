La nazionale femminile italiana si è radunata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per dare il via alla preparazione in vista delle prossime, cruciali, sfide di qualificazione ai Mondiali 2027. L'agenda delle Azzurre prevede due incontri fondamentali: il primo, martedì 14 aprile, le vedrà impegnate in Serbia, mentre il secondo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile in Danimarca. Tra le ventisette atlete convocate spicca un volto nuovo: Marika Massimino, giovane difensore ventiduenne della Ternana Women, che riceve così la sua prima storica chiamata in azzurro, un momento di grande emozione per la calciatrice.

Le Azzurre in campo per i Mondiali 2027

Il ritrovo a Coverciano è un momento strategico per la selezione italiana, che punta a recuperare posizioni significative all'interno del proprio girone di qualificazione. L'obiettivo primario è chiaro: solo la prima squadra classificata, infatti, avrà accesso diretto alla fase finale dei Mondiali, che si terranno in Brasile. Le altre formazioni dovranno invece affrontare un percorso più arduo, passando attraverso gli spareggi. Le partite contro la Serbia e la Danimarca assumono quindi un'importanza capitale, rappresentando tappe decisive nel cammino verso la qualificazione e nella corsa per un posto tra le migliori del calcio mondiale.

L'emozione del debutto per Marika Massimino

Per Marika Massimino, questa convocazione con la nazionale maggiore segna un traguardo personale di grande rilievo. La giovane difensore ha espresso tutta la sua gioia e il suo orgoglio per l'opportunità ricevuta. "È bellissimo e per me un motivo di orgoglio essere qui oggi", ha dichiarato Massimino, sottolineando l'emozione di condividere il campo con atlete di calibro internazionale. "Mi trovo con le compagne di nazionale che avevo visto partecipare all’Europeo e al Mondiale: da ognuna cerco di apprendere il più possibile, stando attenta a tutti i particolari. Hanno grande voglia e determinazione", ha aggiunto, evidenziando la sua determinazione a imparare e a contribuire al meglio.

La sua presenza in squadra infonde nuova energia e testimonia il ricambio generazionale in atto nel calcio femminile italiano.

Il percorso di qualificazione europea

Il cammino delle qualificazioni europee per il Mondiale femminile 2027 si estende su un periodo che va dal 3 marzo al 5 dicembre 2026. Le nazionali partecipanti sono state suddivise in diverse leghe – A, B e C – in base al loro posizionamento nel ranking della Nations League 2025. Le sfide disputate nel mese di marzo, inclusi gli incontri con Svezia e Danimarca, rientrano nella fase a gironi, un percorso che prevede un totale di sei giornate di gare intense. Al termine di questa fase, le squadre che si classificheranno al primo posto nei rispettivi gironi otterranno l'accesso diretto alla fase finale della competizione. Le altre avranno ancora la possibilità di giocarsi l'accesso attraverso un sistema di spareggi, rendendo ogni partita un tassello fondamentale per il sogno mondiale.