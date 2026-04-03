Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale i medagliati e i quarti classificati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia, dedicata alla riconsegna del Tricolore, si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 16.30 presso il Salone dei Corazzieri. L'evento vedrà la partecipazione di cinquanta atleti e tre tecnici, guidati dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Marco Giunio De Sanctis.

Durante l'incontro, i quattro portabandiera azzurri – Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner – restituiranno il Tricolore ricevuto dal Presidente prima dell'inizio dei Giochi.

L'iniziativa, che coinvolge sia i protagonisti delle Olimpiadi sia delle Paralimpiadi, estende il riconoscimento anche agli atleti che hanno raggiunto il quarto posto, sottolineando l'impegno e il valore sportivo al di là del podio.

Atleti e tecnici presenti al Quirinale

La delegazione sportiva sarà composta da numerosi atleti di spicco delle discipline invernali. Per lo Short Track: Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Arianna Sighel e Arianna Fontana. Per il Pattinaggio Velocità: Michele Malfatti, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Serena Pergher e Francesca Lollobrigida. Nel Pattinaggio di Figura: Sara Conti, Lara Naki Gutmann, Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Niccolò Macii, Charlene Guignard e Marco Fabbri.

Saranno inoltre presenti: per il Curling, Amos Mosaner e Stefania Constantini; per lo Slittino, Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Verena Hofer; per il Freestyle Skiing, Simone Deromedis, Federico Tomasoni e Flora Tabanelli; per lo Snowboard, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva; per la Combinata Nordica, Samuel Costa e Aaron Kostner; per il Biathlon, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Lisa Vittozzi; per lo Sci di Fondo, Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino; per lo Sci Alpino, Lara Della Mea, Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Federica Brignone e Sofia Goggia. I tecnici che accompagneranno gli atleti sono Paolo Pizzocari (Pattinaggio di Figura), Maurizio Marchetto (Pattinaggio Velocità) e Marco Mariani (Curling).

Il significato della cerimonia e il precedente di Parigi 2024

La cerimonia di riconsegna del Tricolore rappresenta un momento di alto valore simbolico per gli atleti e per l'intero movimento sportivo italiano. Come già osservato in occasione dei Giochi di Parigi 2024, l'invito esteso anche ai quarti classificati evidenzia il riconoscimento dell'impegno e dei risultati ottenuti, anche quando il podio è stato sfiorato. La restituzione delle bandiere da parte degli alfieri olimpici e paralimpici rafforza il legame tra le istituzioni e il mondo dello sport, promuovendo un forte senso di appartenenza e di orgoglio nazionale.

Questa iniziativa si inserisce pienamente nella tradizione delle celebrazioni ufficiali dedicate agli atleti che rappresentano l'Italia nelle competizioni internazionali più prestigiose, confermando la costante attenzione delle istituzioni verso lo sport e i suoi protagonisti.