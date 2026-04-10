Jos Verstappen, padre del pluricampione Max Verstappen, ha deciso di fare chiarezza sulla posizione del figlio in merito alle recenti speculazioni riguardanti un suo possibile addio anticipato alla Formula 1. Negli ultimi tempi, infatti, si erano intensificate le voci secondo cui Max, manifestando una certa delusione per le prestazioni della sua Red Bull, potesse considerare l'ipotesi di lasciare il circus prima della scadenza del suo contratto. A rafforzare ulteriormente queste congetture aveva contribuito l'annuncio del futuro passaggio di Gianpiero Lambiase, lo storico ingegnere di pista di Verstappen, alla McLaren a partire dal 2028.

Jos Verstappen ha tuttavia escluso con fermezza tale eventualità, sottolineando come la situazione attuale sia profondamente cambiata rispetto alle dichiarazioni passate. 'Penso che semplicemente continuerà', ha affermato Jos, richiamando alla memoria una precedente dichiarazione di Max risalente al 2021, quando il pilota olandese aveva effettivamente ipotizzato un ritiro dalle corse qualora Lambiase avesse lasciato il team. 'Penso che le cose siano cambiate da allora, soprattutto dopo la conquista di quattro titoli mondiali. Insieme hanno realizzato molto. La decisione finale spetta a Max, ma sono convinto che semplicemente continuerà', ha ribadito con sicurezza il padre del campione.

Il rapporto con Lambiase e la scelta McLaren

Jos Verstappen ha ulteriormente chiarito che la decisione di Gianpiero Lambiase di trasferirsi era già nota da tempo all'interno del gruppo Verstappen. 'Che Gp avrebbe lasciato lo sapevamo da tempo e sapevamo anche quando sarebbe successo', ha dichiarato Jos, aggiungendo che rimangono ancora 'circa un anno e mezzo-due anni per lavorare con lui'. La mossa verso la McLaren è stata categorizzata come una 'grande opportunità' per l'ingegnere, e Jos ha apertamente rivelato: 'Gli abbiamo anche detto: dovresti farlo'. La responsabilità di trovare un sostituto adeguato e all'altezza ricadrà ora interamente sulla Red Bull, come ha concluso Jos: 'Il resto dipende da Red Bull per sostituirlo.

Vedremo'.

Il sostegno del gruppo Verstappen

La famiglia Verstappen ha pienamente sostenuto la decisione di Gianpiero Lambiase di accettare la proposta della McLaren, riconoscendola come una significativa e meritata opportunità professionale. Sia Jos che Max hanno attivamente incoraggiato Lambiase a cogliere questa nuova e stimolante sfida, ribadendo con chiarezza che spetterà ora alla Red Bull individuare un sostituto all'altezza per il futuro del team. La serenità e la comprensione con cui il gruppo Verstappen ha accolto questa notizia sembrano dissipare in modo definitivo le voci di un possibile addio anticipato di Max dal mondiale di Formula 1, rafforzando la sua permanenza nel circus.