Hamad Medjedovic ha raggiunto le semifinali del prestigioso torneo ATP 500 di Barcellona, un traguardo che segna il suo miglior risultato in carriera in un evento di questa categoria. Il giovane tennista serbo ha superato Nuno Borges con il punteggio di 7‑6(6), 6‑2, confermandosi la rivelazione del Godó.

Medjedovic: "Il miglior tennis della mia vita"

Il tennista serbo ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso: “Sono davvero orgoglioso del lavoro che ho fatto questa settimana. È il miglior periodo della mia vita finora. Giocare un ATP 500 è, onestamente, molto più importante che giocare un 250.

Ed è incredibile aver vinto così tanti punti in modo così convincente e stare giocando, credo, il miglior tennis della mia vita questa settimana. Sono molto, molto felice, orgoglioso e desideroso di continuare così”.

Medjedovic ha anche voluto sottolineare un colpo che lo ha entusiasmato: “Credo sia stato il drop shot più incredibile della mia vita. È successo e basta, l’ho eseguito ed è uscito alla perfezione. Quindi sì, è incredibile.”

Il cammino trionfale dalle qualificazioni

Il percorso di Hamad Medjedovic a Barcellona è iniziato dalle qualificazioni, dove ha subito dimostrato il suo valore. Nei sedicesimi di finale, ha eliminato a sorpresa il terzo favorito del torneo, Alex de Minaur, numero sette del ranking mondiale, con un netto 6‑3, 6‑4.

La successiva vittoria su Nuno Borges lo proietta tra i protagonisti indiscussi del Godó.

Medjedovic è il primo semifinalista emerso dalle qualificazioni in questa edizione, un dato che evidenzia l'eccezionalità della sua impresa. Il suo cammino rappresenta un salto di qualità significativo: da qualificato a semifinalista in un ATP 500, un risultato che segna un punto di svolta nella sua giovane carriera.