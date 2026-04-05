Il team principal della Red Bull, Laurent Mekies, ha categoricamente smentito le recenti speculazioni riguardo un possibile ritiro di Max Verstappen dalla Formula 1. Mekies ha chiarito che l'attenzione del team e del pilota è interamente rivolta al bene della Formula 1 e allo sviluppo della monoposto, dissipando ogni dubbio sul futuro del campione olandese.

Il futuro di Verstappen: impegno e visione

Mekies ha sottolineato che le attuali difficoltà tecniche della vettura non hanno intaccato le intenzioni di Verstappen. "Non si sta parlando di ritiro con Verstappen in questo momento", ha affermato.

Il pilota è appassionato di questo sport e desidera contribuire affinché la Formula 1 prenda la giusta direzione, esprimendo apertamente le sue opinioni sulle modifiche necessarie.

Il manager francese ha spiegato che la squadra ha concentrato le risorse sullo sviluppo della vettura del 2025 per sostenere la rimonta del campione. Questa decisione ha inevitabilmente rallentato la preparazione della monoposto per il 2026. Nonostante i risultati iniziali non siano stati soddisfacenti, Mekies ha espresso fiducia nel superamento delle difficoltà, come già avvenuto nella stagione precedente.

La priorità: una monoposto competitiva

Mekies ha invitato a guardare oltre le apparenze, descrivendo l'intenso lavoro svolto: "Dovete venire a Milton Keynes per vedere 'il fuoco che si cela dietro ogni porta', e capirete subito perché sto sorridendo".

Ha poi aggiunto che, non pensando al mercato piloti per il 2027, l'obiettivo primario è "avere una macchina veloce". Se la monoposto sarà competitiva, ha concluso, "non si discute di cosa farà Max l'anno prossimo", sottolineando la concentrazione sulle prestazioni tecniche.

Clima di fiducia e determinazione

Il clima di fiducia e determinazione all'interno del team è stato confermato. Mekies ha ribadito che, nonostante le sfide iniziali, l'obiettivo è migliorare la competitività della vettura e mantenere alta la motivazione del pilota. Il focus è orientato sul presente e sul futuro tecnico della squadra, escludendo discussioni su decisioni personali o di carriera.